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Ру Тат
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3 мая 2021  23:16

Путешествующие по России студенты смогут проживать в общежитиях вузов

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Студенты во время путешествий по России смогут проживать в общежитиях вузов. Соответствующий пункт опубликован в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. 

В документ, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Кабмину необходимо обеспечить «предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования».

Правительство должно отчитаться по данному вопросу перед главой государства до 1 июня этого года.

Во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию Владимир Путин предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотные проекты, среди которых — проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, путешествующих по России. 

послание федеральному собранию
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