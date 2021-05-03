Путешествующие по России студенты смогут проживать в общежитиях вузов

Студенты во время путешествий по России смогут проживать в общежитиях вузов. Соответствующий пункт опубликован в перечне поручений по реализации послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию.

В документ, размещенном на сайте Кремля, говорится, что Кабмину необходимо обеспечить «предоставление студентам, путешествующим по России в период каникул, возможности проживать в студенческих кампусах и общежитиях образовательных организаций, реализующих образовательные программы высшего образования».

Правительство должно отчитаться по данному вопросу перед главой государства до 1 июня этого года.

Во время своего выступления с посланием Федеральному Собранию Владимир Путин предложил сформировать дополнительные возможности для студенческого туризма и уже в этом году запустить пилотные проекты, среди которых — проживание в университетских кампусах и общежитиях для студентов из других регионов, путешествующих по России.