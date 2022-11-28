Путешествие во времени с Дедом Морозом: «СалаваTik» приглашает детей на Новый год

16 декабря в казанском IT-парке им.Башира Рамиева для детей проведут татарский Новый год вместе с любимой группой проекта «СалаваTik». Гости совершат путешествие во времени, споют самые популярные песни в сопровождении своих любимых героев и встретятся с главным зимним волшебником – Дедом Морозом.

Маленькие гости праздника будут по традиции водить хороводы вокруг елки, познакомятся со сказочными персонажами и сыграют в веселые новогодние игры.

Билеты на праздник можно приобрести по ссылке, для детей до трех лет вход свободный. Праздник будет проходить с 18.00 до 19.15, сообщают организаторы.

Напомним, «СалаваTik» – это детский музыкальный проект, в котором принимают участие талантливые дети – восходящие «звездочки», которые поют песни и записывают клипы.