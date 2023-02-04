«Путешествие в семейную историю»: в Казани впервые проходит генеалогический форум

На площадке Культурного центра имени А.С. Пушкина стартовал генеалогический форум «Терра. Татарстан». В течение двух дней участники встречи – известные краеведы, специалисты этнологии и генеалогии республики – поделятся с казанцами особенностями изучения семейной истории и спецификой поиска далеких предков.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Я хорошо помню те времена, когда занятие генеалогией считалось в лучшем случае малополезным, не подлежащим какого-либо поощрения. А потом настало совершенно новое время – в людях созрело желание изучать свою собственную историю и генеалогию своей семьи. И вскоре любители стали профессиональными исследователями в области генеалогии. Теперь мы наблюдаем расцвет генеалогии в нашей стране – не только в Москве и Петербурге, но и в других регионах России, в частности в Татарстане», – отметил президент Русского генеалогического общества, советский и российский географ, библиограф и генеалог Игорь Сахаров.

Открывая форум, он отметил, что миссия Русского генеалогического общества – не только повысить генеалогическую культуру населения России, но и перешагнуть за границы мирового генеалогического движения. Форум «Терра. Татарстан» сформирует в каждом человеке культуру уважения к себе, своей истории и истории народа, тем самым укрепив ценности семьи. «Уверен, что встреча пройдет с большим успехом», – резюмировал ученый.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Обращаясь с приветственной речью к участникам, президент Российской генеалогической федерации Станислав Думин отметил, что форум впервые проходит на таком высоком уровне. По словам спикера, Казань объединила множество людей из разных регионов. «От всей души желаю, чтобы такие конференции проводились и в других регионах нашей страны», – заявил Думин.

Директор Института истории имени Ш. Марджани Радик Салихов подчеркнул, что за последние десятилетия в Татарстане, как и по всей России, генеалогия превратилась в масштабное общественное движение, которое охватило самые широкие массы – дошкольников, подростков, студентов, зрелых людей и даже тех, кто находится в достаточно преклонном возрасте. «Это занятие, которое вдохновляет людей на изучение истории. Изучая историю малой родины, мы пишем все вместе подлинную историю нашей страны», – рассказал ученый.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

В завершение церемонии открытия состоялась презентация первого выпуска путеводителя в генеалогию Татарстана. Издание отвечает на многие вопросы, в том числе – с чего начать строить генеалогическое древо семьи, какие сервисы помогут в поисках информации о родословной, как найти сведения о воине, похороненном в годы Великой Отечественной войны.

«Путеводитель – это инструкция для тех, кто решил найти свои корни, вектор поиска. В первом выпуске рассказано, куда пойти, куда податься, какие запросы надо сделать. Издание будет выпущено тиражом 1000 экземпляров и состоять из 270 страниц, на которых блоками размещена информация об азах генеалогии, сословиях Казанской и Уфимской губерний, Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войне, репрессиях и визуальной презентации родословных», – отметил в ходе презентации инициатор форума Владимир Романов.

Далее для участников прошли образовательные лекции известных краеведов, этнографов и генеалогов, среди них –президент Генеалогического общества Карелии Ольга Кулаковская, кандидат исторических наук Эльмира Салахова, краевед и издатель книг про Татарстан Леонид Абрамов, руководитель Собрания татарских муз РТ Булат Яушев, член совета Русского генеалогического общества Санкт-Петербурга Мария Максутова, исследователь истории Православия Казанского края Артур Тумаков и другие спикеры.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Путешествие в семейную историю участники также смогли совершить при посещении уникальной выставки «Когда деревья были большие». Экспозиция состоит из десятков генеалогических древ, оформленных художником Наджипом Наккашем и дизайнером Светланой Агаповой. Так, гости смогли не только узнать семейную историю первопоселенцев Татарстана, но и познакомиться с родословными татарского, армянского, бурятского, славянского, булгарского, лезгинского и езидского родов.

«Интересно было узнать, что езидский народ раньше имел свой флаг, символ веры, язык, но не имел своей государственности. Также на выставке мы с дочерью узнали о роде, где на протяжении девяти поколений – с середины XVIII века до современности – каждый становился православным священником. Экспозиция пропитана силой рода, она словно заставляет заглянуть внутрь себя», – поделилась впечатлениями гость Марина Григорьева.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Генеалогический форум «Терра. Татарстан» проходит при поддержке Министерства культуры республики, Института истории имени Марджани АН РТ, Благотворительного фонда «Татнефть», с участием представителей Рязанского архива и архива Республики Марий Эл.