Ущелье, башни, водопады: гид по самым красивым местам Чечни

Величественные горы, шумные водопады, древние крепости, башни, уникальные мечети – все это можно увидеть в гостеприимной Чечне. Здесь каждый найдет развлечения по душе – от экстрима и активного отдыха до неспешных городских прогулок и осмотра достопримечательностей. Чем особенно удивит этот регион России – в материале «Татар-информа».

Чеченская Республика – относительно новое направление для российских туристов Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Чисто и прибрано везде – в населенных пунктах, на трассах, в горах, на равнинах»

Чечня считается относительно новым направлением для туристов. И многим в основном удавалось побывать в этом регионе, путешествуя по Кавказу на личном транспорте. Татарстанцам, предпочитающим авиаперелеты, приходилось лететь через Москву, чтобы оценить красоты природы, увидеть памятники истории и культуры Чеченской Республики.

Теперь путь из Татарстана в столицу Чечни – Грозный стал короче благодаря недавно запущенному прямому авиарейсу. Из Казани самолеты отправляются дважды в неделю – по вторникам и субботам. При этом, как рассказал заместитель гендиректора авиакомпании Nordwind Airlines Антон Маттис, ближе к лету может открыться и третий рейс.

Путь из Казани в Грозный стал короче благодаря недавно запущенному прямому авиарейсу Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Длительность полета на Boeing 737-800 составляет всего 2,5 часа, хотя маршрут проходит не только над территорией России, но и над Казахстаном. Это связано с временным ограничением полетов над большей частью Ростовской области.

Начать изучение истории и культуры чеченского народа можно сразу с Грозного, приземлившись в аэропорту имени первого Президента ЧР Ахмата Кадырова. Остановиться тоже лучше в этом городе, поскольку выбор гостиниц больше и удобнее добираться до различных локаций.

Из-за боевых действий в 1990-х годах Грозный был практически полностью разрушен, но его удалось восстановить всего за семь лет. И теперь он считается одним из красивейших городов Северного Кавказа.

Грозный был практически полностью разрушен, но его удалось восстановить всего за семь лет Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Отстраивать начали с 2005 по 2011 год по федеральной целевой программе “Чечня без следов войны”. Причем инженеры говорили, что только на возобновление работы систем жизнеобеспечения понадобится 15 лет, а строительство займет еще 50 лет. Но силами региона, в том числе благодаря поддержке населения, огромный масштаб работ был сделан», – рассказала экскурсовод Чеченской Республики Алина Абдулкадырова.

По ее словам, каждый день местные жители выходили на улицы и помогали расчищать город от развалин. С тех пор субботники стали неотъемлемой частью жизни в регионе. «Чисто и прибрано везде – в населенных пунктах, на трассах, в горах, на равнинах. Стоят аккуратные заборы, пострижены газоны, мусор убран, деревья побелены, сухие ветки спилены. Везде порядок. Субботники проходят регулярно. Мы стали этой чистотой гордиться», – подчеркнула экскурсовод.

«Везде порядок – субботники проходят регулярно» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«На свадьбах, корпоративах, днях рождения много вкусной еды, но нет алкоголя»

Многие до сих пор считают, что в Чечню ездить небезопасно. Местные жители же заверили, что по поводу безопасности можно не беспокоиться – в их регионе преступность практически сведена к нулю. И они спокойно отпускают своих детей одних поздним вечером. Как пояснила Алина Абдулкадырова, благодаря «сухому закону» на улицах не встретишь пьяных и наркоманов, нет краж, угонов автомобилей, бандитизма.

«В Чечне с 2011 года алкоголь сильно ограничен. Его продают только с восьми до десяти утра на окраине города в гипермаркете “Лента”, а в месяц Рамадан вообще не продают. Во всех остальных магазинах, ресторанах, кафе есть только безалкогольные напитки. Нет даже пива. На свадьбах, корпоративах, днях рождения много вкусной еды, но нет алкоголя. Наркомания не является бременем для региона так же, как и алкоголизм. С 2007 года лично глава региона Рамзан Кадыров возглавил бескомпромиссную борьбу с наркоманией», – отметила экскурсовод.

В Чечне преступность практически сведена к нулю Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Еще один распространенный стереотип, который, по словам Абдулкадыровой, не соответствует действительности, связан с похищением невест. Если вдруг такое случится, то мужчина заплатит штраф в 1 млн рублей и ответит по статье Уголовного кодекса России за похищение человека. «Воровать невест в Чечне запрещено. Эту порочную практику прекратили в 2011 году. И ни одного прецедента не было. Девушка выходит замуж с благословения родных и близких», – подчеркнула она.

В Чечне мужчины и женщины сами выбирают себе вторую половинку. Познакомиться могут на работе, в гостях, на улице, в общественном транспорте, на свадьбе. Калым за невесту одинаковый для всех – 50 тыс. рублей, баран, мешок сахара и корзина с чаем. Кстати, в Чечне не принято носить обручальные кольца, что может создать сложности для мужчины, которому на улице приглянулась девушка. Он может следовать за ней, чтобы присмотреться и оценить свои шансы, но это не преследование с целью похищения.

«Брак важен только религиозный, до ЗАГСа можно дойти намного позже. Если брак не заключен по религиозным канонам, то его нет вообще. Эти моменты, может быть, отличают Чечню от других регионов Северного Кавказа. Многоженство не запрещено, но и широко не распространено, потому что четвертую жену нужно содержать. И сама чеченская культура не сильно располагает, чтобы заводили большое количество жен. Но если это случилось, относятся нормально», – уточнила экскурсовод.

Местные жители говорят только на чеченском языке, но при общении с туристами легко переходят на русский язык Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Интересно, что на свадьбу могут попасть и туристы. Вход для всех гостей, даже без специального приглашения, – свободный. Так что на таком мероприятии тоже можно познакомиться с культурой и традициями чеченцев.

Гид-переводчик Зарема Хусиева добавила, что в Чечне принято с уважением относиться к старшему поколению и не позволять себе фамильярностей. Например, никто не будет курить в присутствии пожилых людей. Более того, считается постыдным открыто демонстрировать свои слабости или дурные привычки. Молодежь обязательно уступит дорогу или место в общественном транспорте старшим по возрасту.

Кроме того, в регионе очень развита взаимопомощь. К примеру, могут начать сбор средств на строительство дома или улучшение жилищных условий, на лечение больного. «Если кто-то в семье добьется определенного уровня благосостояния, то обязательно будет помогать всей семье. Бизнесмен помогает всем родственникам, селу – улучшить инфраструктуру, строить социальные объекты, берет шефство над нуждающимися. У нас издревле есть такая традиция взаимопомощи», – заметила гид.

Чечня считается относительно новым направлением для туристов Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

К слову, местные жители говорят только на чеченском языке, поэтому может даже показаться, что вы находитесь в какой-то зарубежной стране. Но при общении с туристами из других российских регионов легко переходят на русский язык.

«Музей имени Ахмата Кадырова может соперничать с памятниками мировой архитектуры»

Основные достопримечательности Грозного расположены в центре города. Знакомство с ними можно начать с осмотра Мемориального комплекса Славы имени первого Президента Чечни Ахмата Кадырова, построенного к 65-летию Великой Победы. Он был возведен в рекордно короткие сроки – почти за четыре месяца. По своим масштабам (площадь 4,6 гектара) среди подобных культурных объектов России занимает третье место после Поклонной горы в Москве и Мамаева кургана в Волгограде.

По словам экскурсовода, по богатству и красоте внутреннего убранства Музей имени Ахмата Кадырова может соперничать с памятниками мировой архитектуры Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Главный объект комплекса – двухъярусный Музей имени Ахмата Кадырова. Экскурсовод заверила, что по богатству и красоте внутреннего убранства он может соперничать с памятниками мировой архитектуры. В музее можно увидеть личные вещи первого Президента Чечни, фотографии, но все же самое значимое место – рабочий кабинет Ахмата Кадырова, который был в точности воссоздан, как и при его жизни.

Обязательно стоит посетить мечеть «Сердце Чечни» – одну из самых больших в мире. Она построена турецкими специалистами по образцу Голубой мечети, расположенной в Стамбуле, и может вместить 10 тыс. человек. Четыре минарета высотой по 63 метра считаются одними из самых высоких в России. Интерьеры декорированы белым мрамором, привезенным из Турции. Ковер тоже был изготовлен в Турции из шерсти новозеландских овец. На один его квадратный метр приходится 1 млн узелков.

Четыре минарета мечети «Сердце Чечни» считаются одними из самых высоких в России Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

В парке, где находится мечеть, весной цветет сакура, белые и розовые магнолии, розовый каштан, акация, пасхальная роза, миндаль, декоративные сорта слив. Здесь также растут канадский клен, грецкий орех, кусты барбариса, гибискуса и другие кустарники и деревья.

На противоположной от мечети стороне расположен «Грозный Молл» – самый крупный торгово-развлекательный центр на Северном Кавказе. А на его крыше – архитектурное изображение звезды размером 18,5 тыс. кв. метров, таких больше нет в мире. За нее комплекс в 2020 году получил сертификат Книги рекордов России.

За огромную звезду на крыше торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» получил сертификат Книги рекордов России Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Башни – это символ Чечни»

Туристам интересно будет увидеть храм Архангела Михаила. Единственный православный храм в Грозном был построен в 1890-х годах, он является объектом культурного наследия регионального значения и охраняется государством.

Церковь Архангела Михаила – единственный православный храм в Грозном Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«После революции многие храмы пострадали, но он выжил. В церковь несколько раз закладывали динамит, но он не взорвался. В Первую чеченскую войну церковь пострадала частично, во вторую войну она была разрушена, как и весь город, на 90%. В 2005 году храм стал самым первым объектом в городе, который начали отстраивать. Именно с него началась новейшая история возрождения не только Грозного, но и всей республики», – рассказала Алина Абдулкадырова.

Экскурсовод заметила, что здесь рады всем, кто приходит, и никогда не сделают замечаний по поводу внешнего вида, если человек пришел в неподобающей для церкви одежде. «Большая часть икон в храме – подарок жителей Воронежа. Есть золотая икона Николая Чудотворца, подаренная церкви жителем Грозного, который после войны за свою разрушенную квартиру получил компенсацию в 350 тыс. рублей. На эти деньги он и купил икону», – сообщила она.

«Сторожевые башни играли важную роль в обороне не только Чечни, но и всего Северного Кавказа» Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Относительно новая достопримечательность Грозного – Цветочный парк, открытый в 2017 году. Он находится возле высоток «Грозный-Сити». На его территории можно увидеть фонтан с двумя стилизованными средневековыми сторожевыми башнями высотой по 18 метров, а рядом – три пальмы. По словам Абдулкадыровой, под этими пальмами на фоне небоскребов любят фотографироваться туристы. «На фото – как будто в Дубае», – пояснила она.

«Таких сторожевых башен в Чечне было когда-то около 1,5 тыс. единиц и 10 тыс. – боевых. Они играли важную роль в обороне не только Чечни, но и всего Северного Кавказа. Многие были разрушены. Но сейчас по программе Министерства культуры Чечни их находят по камушку, воссоздают, реставрируют. Таким образом, это культурное наследие возвращается. Башни – это символ Чечни», – поделилась экскурсовод.

Увидеть весь Грозный и соседний Аргун можно, поднявшись по «Лестнице в небеса»

Нельзя пройти мимо еще одной достопримечательности – комплекса из семи небоскребов «Грозный-Сити». На самом высоком 40-этажном здании «Феникс» красуются часы размером в пять этажей, они были специально изготовлены в Швейцарии. Это самые большие часы в Европе и в России – весом 5 тонн и 14,5 метра в диаметре. На их фоне можно сфотографироваться, поднявшись на вертолетную, или смотровую, площадку 30-этажного бизнес-центра.

На здании комплекса «Грозный-Сити» установлены самые большие часы в Европе и в России Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Кроме того, с высоты бизнес-центра весь город увидеть можно увидеть как на ладони, в том числе резиденцию главы Чечни Рамзана Кадырова, где он проживает со своей семьей, принимает местных чиновников, устраивает приемы для высокопоставленных гостей, приезжающих в республику.

Еще одна смотровая площадка, причем достаточно необычная, «Лестница в небеса» находится на окраине города – в поселке Орцин-Мохк. С 18-метровой лестницы открывается замечательный обзор на весь Грозный и даже на соседний город Аргун. Раньше на этой территории был пустырь, но в 2015 году его обустроили и сделали зону отдыха.

С 18-метровой «Лестницы в небеса» открывается обзор на весь Грозный и соседний город Аргун Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Вокруг – зона активного отдыха, скамейки, столы, мангалы. Можно прийти со своей едой, приготовить шашлыки. На территории есть также кафе и парковка. Въезд на территорию стоит 100 рублей за единицу транспорта», – подчеркнула Алина Абдулкадырова.

В темное время суток в центре Грозного включается великолепная подсветка, поэтому видами можно любоваться и ночью.

Вечером в центре Грозного включается великолепная подсветка Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Развлечением для экстремалов станет проход по канатному мосту над шоссе

Визитная карточка Чечни – Аргунское ущелье, которое является одним из крупнейших по протяженности на Кавказе. По пути можно увидеть большое количество природных и рукотворных достопримечательностей, в том числе своеобразный символ республики – Ушкалойские башни-близнецы, расположенные в самом узком месте ущелья. Четырехэтажные башни датируются примерно XI–XII вв. Они встроены в скальную нишу горы Селин-Лам. Скала служит задней стенкой башен, а свод ниши – крышей.

Своеобразный символ Чечни – Ушкалойские башни-близнецы, расположенные в самом узком месте Аргунского ущелья Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Рядом находится турбаза, куда можно пройти по стеклянному мостику над речкой. На ее площадке есть кафе, смотровая площадка, а также подвесной канатный мост протяженностью 78 метров и высотой 50 метров над шоссе. Проход по нему обойдется в 500 рублей и станет хорошим развлечением для экстремалов.

Подвесной канатный мост над шоссе имеет протяженность 78 метров и высоту 50 метров Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Далее можно отправиться в село Итум-Кали, чтобы увидеть замковый комплекс Пхакоч. На его территории есть несколько некогда жилых башен, боевая сторожевая башня, макет водяной мельницы и мечеть, при которой работает медресе. В одной из жилых башен разместился Краеведческий музей, где представлены старинные предметы быта, одежда, боевые кинжалы.

В комплексе Пхакоч есть несколько жилых башен, боевая сторожевая башня, макет водяной мельницы и мечеть Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

От Пхакоча дорога приведет к всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Ведучи», расположенному в 80 километрах от Грозного на северных склонах горного хребта Данедук. «На его строительство ушло около 15 млрд рублей. Главным инвестором выступил бизнесмен Руслан Байсаров. Площадь курорта – около 1,1 тыс. гектаров. Сейчас здесь строится восемь канатных дорог, лыжные трассы высотой 3 тыс. метров. Есть бассейн с подогревом, каток, прокат лыж, снегоходов, коньков», – рассказала Зарема Хусиева.

В теплое время года здесь можно покататься на подъемнике, спуститься с 70-метровой экстрим-горки на «ватрушке», увидеть гонные пейзажи, раскачиваясь на огромных качелях на высоте около 3 тыс. метров над уровнем моря, и просто подышать свежим воздухом.

Территория Нихалойских водопадов обустроенная – по металлическим лестницам с перилами можно подняться до верха каскада Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Стоит побывать и у Нихалойских водопадов в селе Нихалой. Всего здесь 12 водопадов различной высоты – от 2 до 30 метров. Территория около них достаточно обустроенная – по металлическим лестницам с перилами можно подняться до верха каскада. Поблизости есть турбаза, где можно переночевать в деревянных домиках.

«Такой мечети вы нигде больше не увидите»

Еще одна жемчужина Чеченской Республики – озеро Кезеной-Ам, расположенное на границе с Дагестаном. Чтобы добраться до него, придется проехать по серпантину. Озеро считается самым большим и глубоким на Северном Кавказе. Купаться в нем запрещено, но полюбоваться его бирюзовой красотой на смотровой площадке стоит обязательно. Более того, здесь можно совершить экстремальный спуск на зиплайне прямо над водой или выбрать прогулку на водном трамвайчике.

Жемчужина Чечни – озеро Кезеной-Ам, которое считается самым большим и глубоким на Северном Кавказе Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Даже летом температура поверхности воды не превышает 18 градусов, поэтому может легко возникнуть судорога. Вода пресная и чистая. Глубина до сих пор не замерена. В советское время ученые спустили суда примитивное оборудование и замерили 79 метров. Современное оборудование позволило опуститься на глубину 119 метров. Но это не предел – дальше оборудование не ушло. В озере обитает форель, которая в длину достигает 1,6 метра и весом до 65 кг», – рассказала Зарема Хусиева.

В нескольких километрах от Кезеной-Ам находится Историко-архитектурный комплекс «Хой» – музей под открытым небом. Это бывшее сторожевое селение-крепость, дома которого возведены на террасах, вырубленных на горном склоне. На некоторых постройках можно увидеть камни с петроглифами. Еще одна особенность сооружений – они построены без связующего раствора в стенах.

Комплекс «Хой» – бывшее сторожевое селение-крепость, дома которого возведены на террасах, вырубленных на горном склоне Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Возвращаясь в Грозный, стоит заехать в город Шали, где на центральной площади красуется мечеть имени Пророка Мухаммада «Гордость мусульман». Ее особенность – четыре белых мраморных портала (айвана) с входными нишами, симметрично расположенные напротив друг друга. Они украшены орнаментами и цитатами из Корана с позолоченной арабской вязью. Мечеть окружает парк со световыми фонтанами.

Особенность мечети «Гордость мусульман» – четыре белых мраморных портала с входными нишами, симметрично расположенные напротив друг друга Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Она построена из белого мрамора, завезенного с греческого острова Тасос. Там уже его запасы истощились, и, наверное, это один из последних шедевров, выполненных из этого мрамора. Он восхищает не только своей белоснежной красотой, но и преломляет солнечные лучи. Для мечети японская фирма разработала акустическую систему, которая разносит звук без искажения на далекие расстояния. Минареты выполняют больше декоративную функцию. Внутри цветная мозаика, лепнина, витражные стекла, вся каллиграфия расписана сусальным золотом», – отметила гид.

Еще одна мечеть, которой нужно уделить внимание, – «Сердце матери», она расположена в городе Аргун, что в 10 километрах от Грозного. По словам Заремы Хусиевой, она уникальна своим стилем. То есть это первая мечеть в России, построенная в стиле хай-тек.

«Сердце матери» – первая мечеть в России, построенная в стиле хай-тек Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«Трехгранные минареты – это нетипично для мечети. Внутри люстра в форме полумесяца, изготовленная турецкой фирмой. В ней зажигаются около 500 лампочек. На втором этаже подвесные потолки в виде деревянного панно, украшенного цветным орнаментом, который создает впечатление сказочной поляны. Звезды на сводах символизируют сподвижников Пророка. Там очень необычно. Такой мечети вы нигде больше не увидите», – подчеркнула экскурсовод.

До многих достопримечательностей довезет из Грозного рейсовый автобус. На нем же можно доехать до ближайшего населенного пункта, а оттуда – автостопом. Местные жители очень дружелюбные и не откажут в просьбе подвезти. Кроме того, Министерство Чеченской Республики по туризму организовывает джип-туры, в том числе бесплатные, по договоренности можно присоединиться к группе туристов.

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