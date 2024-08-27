«Путешествие со вкусом»: в Казанском Кремле прошли «Августовские вечера»

Заключительный «Летний вечер» журнала «Казань» прошел в Присутственных местах Казанского Кремля. Помимо нового номера и музыкально-поэтической программы, зрителям также представили цирковой номер в жанре каучук.

«Кто из нас не любит поесть?» – этими словами главный редактор журнала Альбина Абсалямова открыла августовский вечер.

Новый номер журнала носит подзаголовок «Путешествие со вкусом». Его читатели отправятся в гастрономическое путешествие по республике от булгарских времен до современности.

Один из авторов, профессор Института международных отношений КФУ Светлана Малышева, расскажет о трактирных заведениях. Но речь в статье идет не столько о «культуре питейных заведений», сколько о месте еды в истории.

Как считает Малышева, еда – это тема которая вызывает интерес не только обывателя, но и ученых историков. За столом рождаются социальность и иерархии. Те же трактиры – часть пространства, без которого невозможно понять город.

«Еда становится ключевым инструментом для изучения более серьезных проблем истории и социальности. Те же самые трактиры – это часть городского пространства», – объяснила историк.

Как было обещено, в разделе «Читалка» разместился «Казанский Шанхай». Саксофонист Евгений Соколов застал те бурные времена, когда многие заведения внезапно открывались и закрывались. Многие из них остались в прошлом, как, например, ресторан «Шанхай», в котором Соколов выступал со своей группой.

«Эта история — импровизация по мотивам множества историй, которые там происходили», – рассказал он.

Небольшую заметку также оставил главный дирижер камерного орекстра La Primavera Рустем Абязов. В ней он предлагает читателям окунуться в мир открыток с видами старой Казани и сравнить их современными пейзажами.

Гвоздем вечера стала юная циркачка Анна Ивачева. Ей всего 14 лет, и цирковой деятельностью она занимается 7 лет. Ученица детской школы Казанского цирка продемонстрировала зрителям чудеса гибкости. Кульминацией лирического номера стал боген, в котором исполнительца удерживала свой вес одними зубами.