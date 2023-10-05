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«Путешествие на крыльях ветра»: казанцам представили фильм про рекорд воздухоплавателей
В столице Татарстана состоялся премьерный показ фильма-биографии «Повелитель ветра» российского режиссера Игоря Волошина. Кинокартина основана на реальных событиях и повествует о жизни Федора Конюхова — знаменитого российского путешественника.
Зрители увидели историю человека, который совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Конюхов преодолел по воздуху более 35 тысяч километров. При этом он стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки.
Главную роль в фильме исполнил известный актер Федор Бондарчук, который постарался передать на экране силу духа, настойчивость и решимость героя.
Специальным гостем события стал Андрей Ермолаев — один из организаторов полета воздухоплавателей, побивших мировой рекорд в 2022 году.
Перед началом сеанса он показал зрителям документальный короткометражный фильм о том, как татарстанцы установили новый мировой рекорд по длительности беспосадочного перелета. Они продержались в воздухе 34 часа 40 минут.
«Наша команда стартовала с Оренбурга и приземлилась в Буздякском районе Башкирии, недалеко от границы с Татарстаном. На борту аэростата находились два пилота, оборудование и топливо общим весом около двух тонн. На земле их сопровождала команда оренбургских профессионалов, которые передвигались на снегоходе», — рассказал он, отметив, что максимальная высота, на которую во время полета поднялись пилоты, составила 800 метров над землёй.
Андрей Ермолаев подчеркнул, что презентация короткометражной картины в день выхода фильма «Повелитель ветра» очень символична. По его словам, предыдущий подобный рекорд на воздушном шаре был установлен в 2016 году пилотами Иваном Меняйло и Федором Конюховым. Они провели в небе 32 часа 20 минут.
«Я лично знаком с Федором Филипповичем. Это человек, который на протяжении 50 лет путешествует и установил более 30 рекордов. Я уже посмотрел фильм, он наталкивает на приключения, очень яркий, вызывает эмоции. Величественные пейзажи и неповторимая атмосфера, сопровождающаяся музыкой, ожидают зрителей, погруженных в зрелищное и захватывающее путешествие на крыльях ветра. За первый день выхода в широкий прокат картина успела собрать 10 млн рублей. Я рад, что в России впервые появился фильм про воздухоплавание», — резюмировал аэронавт.
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