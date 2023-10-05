«Путешествие на крыльях ветра»: казанцам представили фильм про рекорд воздухоплавателей

В столице Татарстана состоялся премьерный показ фильма-биографии «Повелитель ветра» российского режиссера Игоря Волошина. Кинокартина основана на реальных событиях и повествует о жизни Федора Конюхова — знаменитого российского путешественника.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Зрители увидели историю человека, который совершил кругосветный полет на воздушном шаре за 11 дней. Конюхов преодолел по воздуху более 35 тысяч километров. При этом он стал первым человеком в мире, который успешно облетел вокруг света на воздушном шаре с первой попытки.

Главную роль в фильме исполнил известный актер Федор Бондарчук, который постарался передать на экране силу духа, настойчивость и решимость героя.

Специальным гостем события стал Андрей Ермолаев — один из организаторов полета воздухоплавателей, побивших мировой рекорд в 2022 году.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Перед началом сеанса он показал зрителям документальный короткометражный фильм о том, как татарстанцы установили новый мировой рекорд по длительности беспосадочного перелета. Они продержались в воздухе 34 часа 40 минут.

«Наша команда стартовала с Оренбурга и приземлилась в Буздякском районе Башкирии, недалеко от границы с Татарстаном. На борту аэростата находились два пилота, оборудование и топливо общим весом около двух тонн. На земле их сопровождала команда оренбургских профессионалов, которые передвигались на снегоходе», — рассказал он, отметив, что максимальная высота, на которую во время полета поднялись пилоты, составила 800 метров над землёй.

Фото: Михаил Захаров / «Татар-информ»

Андрей Ермолаев подчеркнул, что презентация короткометражной картины в день выхода фильма «Повелитель ветра» очень символична. По его словам, предыдущий подобный рекорд на воздушном шаре был установлен в 2016 году пилотами Иваном Меняйло и Федором Конюховым. Они провели в небе 32 часа 20 минут.

«Я лично знаком с Федором Филипповичем. Это человек, который на протяжении 50 лет путешествует и установил более 30 рекордов. Я уже посмотрел фильм, он наталкивает на приключения, очень яркий, вызывает эмоции. Величественные пейзажи и неповторимая атмосфера, сопровождающаяся музыкой, ожидают зрителей, погруженных в зрелищное и захватывающее путешествие на крыльях ветра. За первый день выхода в широкий прокат картина успела собрать 10 млн рублей. Я рад, что в России впервые появился фильм про воздухоплавание», — резюмировал аэронавт.