Путешественники из Сингапура и Малайзии посетили Казань

Сегодня, 29 июля, у стен Казанского Кремля прошла торжественная встреча международной трансконтинентальной автомобильной экспедиции Discover Russia. В столицу Татарстана прибыли 24 путешественника из Сингапура и Малайзии на 13 автомобилях. Гостей поприветствовал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

После официальной встречи участники совершили обзорную экскурсию по Казанскому Кремлю, а затем отправились на скоростном теплоходе «Метеор» на остров-град Свияжск, признанный объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Сергей Иванов указал на устойчивый рост интереса к региону. «В 2025 году Татарстан посетили почти 129 тыс. иностранных туристов, разместившихся в коллективных средствах размещения. За первые пять месяцев 2026 года этот показатель уже составил около 53 тыс., что подтверждает растущую привлекательность республики для зарубежных гостей», – заметил он.

Визит в Казань – лишь одна из остановок в рамках масштабного российского этапа проекта Discover Russia, который стартовал еще 23 июня. Экспедиция началась в Стамбуле, въехала в Россию из Грузии через пограничный пункт Верхний Ларс, а финишировать должна в Сингапуре 4 сентября текущего года.

На российской территории путешественники проведут 33 дня, преодолев более 10 тыс. километров и посетив около 30 городов. Среди ключевых точек маршрута – Северная Осетия, Калмыкия, Волгоград, Тамбов, Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург, Казань, Урал, Сибирь и Байкал.

Организатором экспедиции выступает Автомобильная ассоциация Сингапура, а поддержку оказывают Центр стратегических разработок (ЦСР) и национальный туристический бренд Discover Russia, который объединяет 64 региона страны. Главная цель пробега – показать туристический потенциал России, разрушить сложившиеся стереотипы о ней и увеличить поток иностранных гостей.

В других городах для участников уже устраивали насыщенные программы: в Волгограде посетили Мамаев курган и музей-панораму, в Калмыкии знакомились с национальной кухней и танцами. Казань в свою очередь стала одной из ключевых точек маршрута, демонстрируя туристический потенциал региона. Мероприятие направлено на достижение целей национального проекта «Туризм и гостеприимство».



Карина Лутфуллина