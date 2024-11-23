Путешественник решил один исследовать Антарктиду, чтобы спасти пингвинов от пластика

Путешественник Федор Конюхов хочет полететь на остров Смоленск (Ливингстон) в Антарктиде в конце декабря 2025-го, где намерен один на протяжении трех месяцев исследовать проблему микропластика на материке и в океане. Об этом рассказал сын Конюхова, чьи слова приводит РИА «Новости».

Проблемы, связанные с природой, и в частности, влияния пластика на окружающую среду Федор начал изучать еще в 90-е годы. В январе 2022 года он отправился в Антарктиду с клубом полярных путешественников. По его словам, Смоленск очень понравился, и позже было решено открыть там полярную станцию, чтобы изучать Антарктиду на предмет загрязнения микропластиком. Однако для открытия станции нужно было получить разрешение от Международного антарктического совета, куда входят 85 стран.

Путешественник уже привез в Смоленск контейнеры, где складывал помет пингвинов. Позже «испражнения птиц» он изучил под микроскопом и нашел в кале микропластик. Вместе с товарищами по экспедиции Конюхов написал обращение в антарктический совет об открытии одиночной полярной станции на острове Смоленск. Обращение подали два года назад, и в ноябре 2024-го Федор получил разрешение на реализацию своего плана.

Одиночная станция будет состоять из двух палаток: одна – для жизни, другая – для исследовательских работ. Сами научные наблюдения путешественник проведет в декабре 2025-го и январе-феврале 2026 года.