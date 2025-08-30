Путешественник Ковалевский посоветовал исследовать интересные места родного края

Начинающим путешественникам необходимо сначала изучить свой родной край, научиться разводить костер, спать в лесу и готовить простые блюда. Историю своих экспедиций рассказал на IV семейном книжном фестивале «Тау-Фест» в Казани сотрудник Российской Академии наук, член Русского географического общества, путешественник Евгений Ковалевский.

Начинающим путешественникам стоит начинать с простых экспедиций в своих краях. «Главный совет – начинать нужно с простого. И нужно понять, подходит тебе это или нет. Нужно попробовать хотя бы одну ночь провести в палатке или спальнике», – отметил сотрудник РАН.

По мнению Ковалевского, человек должен сам выбирать место для исследований. Главное, чтобы к этому тянулась душа и сердце.

«Может человек получить отклик в одном месте, а другой человек в этом месте отклик не получит. То есть у каждого своя Шамбала. Место, где твоя душа соединяется с пространством. Нужно ехать не туда, куда люди говорят, а туда, куда тебя повела душа, внутренний голос, подсказало сердце», – убежден он.

Самостоятельные экспедиции – не самый легкий путь, поэтому в первое время лучше брать туры с группой.

Если человек планирует самостоятельно или группой отправиться в экспедицию, он должен уметь разводить костер, готовить еду не только на себя, но и на всю команду.

«[Походная еда] – это набор белков, жиров и углеводов, обязательно овощи, фрукты, супы. В принципе, вроде как это всем понятно, но в сложных условиях экспедиционных это не всегда удается. Но нужно стараться, иначе это может печально закончиться», – продолжил путешественник.

Будущим путешественникам стоит хорошо подготовить здоровье для вылазок на природу. Евгений Ковалевский советует внедрить в жизнь утренние пробежки.

«Очень сильно мне помогает утренний бег. Это просто, это дешево. Обязательно нужно следить за своим здоровьем, утренний бег дает и здоровье, и выносливость, и силу воли, и сила духа, и формирует стержень», – пояснил он.