Путешественник из Казани после похода в Иерусалим готовится к новому пути

Казанский путешественник Никита Кузнецов, ранее прошедший пешком почти пять тысяч километров до Иерусалима, объявил о новом походе. О своих планах он рассказал в социальных сетях.

По словам путешественника, он долго размышлял о новом маршруте и хотел, чтобы очередное путешествие несло позитивный и объединяющий смысл. В итоге он решил отправиться пешком из Казани в сторону Астаны.

Кузнецов предложил символическую идею: он надеется, что навстречу ему из Казахстана сможет выйти доброволец, который также пройдет часть пути пешком. Планируется, что участники встретятся где-нибудь на середине маршрута, пожмут друг другу руки и затем продолжат путь – каждый уже в гости к другой стороне. По задумке автора, такая встреча могла бы стать доброй историей о дружбе, взаимном уважении и открытости между людьми.

Путешественник обратился к жителям Казахстана с просьбой откликнуться на эту идею и поддержать инициативу.

Ранее Никита Кузнецов стал известен благодаря необычному путешествию: весной 2025 года он отправился пешком из Казани в Иерусалим и добрался до города спустя около полугода пути. За это время он прошел около 4800 километров, взяв с собой лишь минимальное снаряжение – палатку, горелку и аптечку. Маршрут проходил через несколько стран, а за путешествием следили десятки тысяч подписчиков в социальных сетях.