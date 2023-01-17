Путепровод в районе села Шингальчи на обходе Нижнекамска и Челнов готов наполовину

Работы по строительству путепровода протяженностью 70 метров в районе села Шингальчи на обходе Нижнекамска и Набережных Челнов выполнены на 50%. Это первый путепровод второго этапа обхода, на котором рабочие начали монтаж балок пролетного строения, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты возвели пять опор, устроили ригели, насадки, подферменники и приступили к монтажу железобетонных балок пролетного строения. Всего предстоит смонтировать четыре пролета, на каждом из которых установят по пять сборных железобетонных балок длиной 12, 15 и 18 метров», – отметили в ведомстве.

После завершения монтажа балок рабочие приступят к армированию и бетонированию монолитной плиты. Затем они уложат гидроизоляцию и асфальтобетонное покрытие, нижний слой которого выполнят из литого, а верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Всего на втором этапе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов будут построены восемь мостов и два путепровода. Работы проводятся на всех искусственных сооружениях. На основном ходу трассы ведется устройство земляного полотна и водопропускных труб.

Проект обхода включает строительство четырехполосной автодороги, 10 мостов, пяти транспортных развязок, 11 путепроводов и пяти пересечений в разных уровнях. Строительство разделено на три этапа. Общая протяженность объекта составит 81 километр.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»