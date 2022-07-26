Путана из Сети обманула казанца на 10 тысяч рублей
В отдел полиции «Горки» обратился 21-летний молодой человек. Юноша рассказал, что стал жертвой аферистки из интернета, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.
Выяснилось, что казанец хотел воспользоваться интим-услугами. Подходящую девушку он нашел на одном из сайтов в Сети. Он позвонил незнакомке. Путана под разными предлогами стала выманивать у юноши деньги. В какой-то момент девушка прервала разговор и перестала отвечать на звонки.
В итоге юноша перевел интернет-знакомой более 10 тыс. рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».