Путь Зарипова и нервозность «Ак Барса»: почему казанский клуб должен отпустить Радулова

Все меньше пользы приносит на льду 37-летний записной лидер «Ак Барса» Александр Радулов. И все больше отягощает ситуацию вредными действиями, которые приводят к потере очков

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Радулов повторяет путь Зарипова, но с «отягчающими обстоятельствами»

Все меньше пользы приносит на льду 37-летний записной лидер «Ак Барса» Александр Радулов. И все больше отягощает ситуацию вредными действиями, которые приводят к потере очков. За 42 игры сезона в активе капитана всего 29 (10+19) очков. Десять заброшенных шайб – показатель условного форварда-середняка из третьего звена, получающего такое же усредненное игровое время на льду.

Но с «айс-таймом» у Радулова все более чем в порядке – 20 минут 25 секунд в среднем за матч, что заметно больше, чем в регулярке прошлого сезона (19:03). Александр сдал настолько, что стал хоккеистом с самым худшим показателем полезности в «Ак Барсе» – минус 6.

Нынешний капитан команды все больше походит на Даниса Зарипова последних сезонов, которому стало категорически не хватать внутренних ресурсов для того, чтобы играть на былом уровне. Но, тем не менее, хоккеист продолжал тянуть и заключал контракты с каждым новым сезоном.

Самым показательным моментом в той ситуации стал матч в октябре 2021 года в Магнитогорске. Капитана того «Ак Барса» поставили в одно звено с Ильей Сафоновым и Дмитрием Воронковым. 40-летний Зарипов много подсказывал молодым партнерам, но совершенно не поспевал за ними и был посажен на лавку задолго до конца игры. А в итоге еще и бурно отреагировал в сторону Дмитрия Квартальнова. За что исчез из состава на ближайшие недели.

40-летний Зарипов много подсказывал молодым партнерам, но совершенно не поспевал за ними и был посажен на лавку задолго до конца игры Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Радулова же отправить на скамейку запасных так просто не получится. У него зубастый агент, а сам форвард получает серьезную зарплату. В прошлом сезоне хоккеист выбил себе бонус и получил около 90 млн рублей в придачу к своему окладу в 80 млн. А к этому сезону ставка еще выросла – до 90 млн рублей, и это без учета бонусов за дополнительные показатели. Впрочем, с нынешней результативностью о бонусах хоккеист уже точно может забыть. Если с его «личкой» оставлять форварда на трибунах – не поймут спонсоры, потратившие немалые суммы на приобретение звездного имени.

Впрочем, генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин отрицает, что дело в физической форме хоккеиста. По его мнению, тренировки показывают, что форвард готов играть еще «два-три сезона». Напомним, Зарипов тоже «затянул» свою карьеру примерно на те же «два-три года».

Радулов «переигрывает» и нервирует команду

Возвращаясь к «айс-тайму» капитана «Ак Барса», у него показатель второй во всей казанской команде – больше только у Вячеслава Войнова с его 20:45 минут за игру. Возросшее почти на полторы минуты игровое время Радулова косвенно подтверждает претензию болельщиков, что хоккеист берет на себя ответственность и тянет одеяло в игровом времени, не меняясь большими игровыми отрезками. Результат хуже – времени на льду больше. Логики в решении тренерского штаба здесь не улавливается.

Безусловно, такая самостоятельность при принятии решений игрока не может не сказываться на остальной команде. Другие тройки недополучают игровое время, а чувство несправедливости не лучший спутник для игрока на льду. Здесь нужно хладнокровие и уверенность. Как итог – игровое время среди нападающих сильно упало у Дмитрия Кагарлицкого (15:36 минут), Станислава Галиева (13:18), Евгения Свечникова (12:05) и других нападающих «Ак Барса».

Как капитан команды, Александр Радулов должен устанавливать в команде пресловутую атмосферу «единой семьи». Однако именно сам форвард и вносит основную порцию негатива во время игр Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Как капитан команды, Александр Радулов должен устанавливать в команде пресловутую атмосферу «единой семьи». Однако именно сам 37-летний форвард и вносит основную порцию негатива как во время игр, так и на тренировках и в раздевалке. Игроки опасаются лишний раз подойти к своему капитану, не желая в очередной раз получить голосистый нагоняй. От такой тираничной манеры коммуникации растет раздражение. Хоккеист, пользуясь своим положением высокооплачиваемого лидера с литерой «C» на свитере, просто продавливает авторитетом себе время на льду, по сути отбирая его у партнеров по команде.

Добавляя нервозности, хоккеист точно не создает ни чемпионского духа в раздевалке, ни семейной атмосферы в команде. С таким капитаном Зинэтуле Билялетдинову будет очень сложно выжать нужный настрой в команде, чтобы завоевать очередной кубок.

Новый контракт: либо значительно пониженный, либо никакого

В этой связи переговоры о новом контракте на следующий сезон со стороны «Ак Барса» должны идти в ультимативной манере. Либо значительное понижение зарплаты и пересмотр своих негласных полномочий в команде, либо расставание.

С таким капитаном Зинэтуле Билялетдинову будет очень сложно выжать нужный настрой в команде, чтобы завоевать очередной кубок Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Речи представителя хоккеиста Александра Черных о том, что Радулов думает о своем будущем и еще может оказаться в какой-то другой команде, не должны вводить в заблуждение. Это типичная агентская «прожарка» перед переговорами для выбивания наиболее выгодных условий.

А генменеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин на недавней пресс-конференции подтвердил, что торг идет и вокруг финансового вопроса.

«Диалог не заканчивался, он идет постоянно. Бывали, конечно, некоторые моменты. У него, например, ребенок родился, бывают и финансовые пожелания сторон. Но в принципе мы не торопимся. Посмотрим, как пройдет сезон. Но у обеих сторон есть как положительные, так и отрицательные моменты», – сказал Валиуллин.

Марат Валиуллин подтвердил, что торг идет и вокруг финансового вопроса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Разговоры обеих сторон о том, что они не торопятся и будут ждать окончания сезона, говорят о двух вещах. Во-первых, торг будет исходить из результатов. Согласитесь, будет глупо требовать у «Ак Барса» те же 90 миллионов, когда на льду всего 10+ шайб за регулярный чемпионат. Во-вторых, обе стороны встали в стердаун – дуэль взглядов бойцов перед раундом в расчете, что первым дрогнет оппонент.

Идти на понижение зарплаты хоккеист явно не желает, рассчитывая, что еще поднимет свою статистику. А речи агентов вынудят дрогнуть менеджмент «Ак Барса» и принести «жирный контракт», пока никто другой хоккеиста якобы не забрал. Большая очередь за Радуловым не выстраивается. Учитывая аппетиты форварда, на такую же зарплату игрока никто забирать не готов.

Руководству «Ак Барса» нужно оставаться предельно хладнокровным и взвесить все положительные и отрицательные последствия от переподписания форварда. Вероятно, лучшим решением здесь и сейчас может стать выставление «заградительных» условий нового контракта, на которые хоккеист может пойти только в случае, если действительно хочет играть за эту команду.