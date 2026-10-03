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Общество 3 октября 2026 20:32

Путь в Бразилию за гражданством закончился родами в Эфиопии для пары из России

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Пара из Ставропольского края заплатила около миллиона рублей за роды в Бразилии, однако из-за осложнений беременности женщину высадили с самолета в Эфиопии, где она и родила, сообщает «Газета.Ru».

Супруги хотели, чтобы ребенок родился в Бразилии и получил второе гражданство. В латиноамериканскую страну они добирались транзитом через Африку. Однако за полчаса до посадки в Эфиопии у женщины началось кровотечение. Врач на борту диагностировал отслойку плаценты.

После приземления женщину госпитализировали. Медики запретили ей дальнейшие перелеты, поэтому она родила в Эфиопии, где появившийся на свет ребенок иностранцев не получает гражданство автоматически, как в Бразилии.

#роды #Бразилия #Ставропольский край
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