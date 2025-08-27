Путь Сорокина и Мартыновича: были не нужны Рахимову, а теперь вывели «Кайрат» в ЛЧ

Вчера двое экс-футболистов «Рубина» в недавнем прошлом Егор Сорокин и Александр Мартынович вместе с «Кайратом» вышли в групповой этап Лиги чемпионов. Об историческом вечере для всего казахстанского футбола и выступлении экс-рубиновцев в решающем матче против «Селтика» - в материале «ТИ-Спорта».





Незабываемая ночь для «Кайрата» и всего казахстанского футбола

Самый что ни на есть величественный вечер случился 26 августа для всего казахстанского футбола. Алматинский «Кайрат» впервые добился того, чтобы сыграть на групповом этапе Лиги Чемпионов! Для понимания: в истории спорта Казахстана лишь одной местной команде удавалось дойти до данной стадии. Было это аж десять лет назад. В сезоне 2015/16 «Астана» выступала в группе с «Галатасараем», мадридским «Атлетико» и «Бенфикой».

Чтобы достичь столь грандиозного успеха «Кайрату» пришлось пройти немалый путь в квалификационных раундах. Сначала алматинцы обыграли словенскую «Олимпию». Далее благодаря волевому камбэку был пройден финский КуПС. Затем случился триумф над словацким «Слованом». И вишенка на торте – победа в двухматчевом противостоянии над грозным шотландским «Селтиком» (0:0, 3:2 по пен.).

Вчера «Кайрат» не дал выйти в групповой этап Лиги чемпионов команде, чей состав оценивается в 130 млн евро. Все игроки алматинской команды в сумме, дай Бог, дотягивают до 13 млн евро.

Героически, на зубах, коллектив Рафаэля Уразбахтина сумел огорчить недавнего завсегдатая группового этапа Лиги чемпионов. Сильнее «Селтика» в Шотландии команды нет. Поэтому победа «Кайрата» над таким маститым соперником воспринимается еще более фееричной.

Что отдельно важно – в составе алматинцев числятся два экс-футболиста «Рубина». Это центральные защитники Егор Сорокин и Александр Мартынович. Оба вчера отпахали на поле 120 минут с учетом дополнительного времени и забили пенальти в послематчевой серии.

На протяжении большей части матча «Кайрат» был вынужден обороняться от наседающего нападения «Селтика». Поэтому фронт работы у защитников алматинцев был колоссален. Но, надо отметить, что и Сорокин, и Мартынович провели встречу если не идеально, то по крайней мере с минимальным количеством ошибок. А с участием Александра произошел вообще самый памятный момент матча.

На 87-й минуте линия защиты «Кайраты» поднялась слишком высоко, чтобы поймать в офсайдную ловушку нападение «Селтика». Из-за небольшой неразберихи японский легионер шотландской команды Дайдзэн Маэда вышел один на один с вратарем алматинцев Темирланом Анарбековым. Кто бы мог подумать, что 38-летний Мартынович в концовке основного времени сумеет догнать быстроногого азиатского футболиста и не позволить ему точно пробить по воротам.

Мартынович и Сорокин покинули «Рубин» в статусе ненужных главному тренеру Рашиду Рахимову

А ведь в свое время нынешний главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов отказался от идеи продлевать Мартыновича в силу как раз-таки его скоростных данных. Наставник казанцев отдавал отчет, что преклонный возраст защитника не позволит ему справляться с интенсивными нагрузками в течение всего основного времени матча. Игрой против «Селтика» Мартынович будто бы нарочно доказал Рахимову, насколько тот заблуждался в своих предположениях.

Аналогичный матч жизни выдал и Егор Сорокин. Как не вспомнить, с каким неслыханным скандалом защитник покидал «Рубин» зимой 2024 года. Казанцы расторгли контракт с футболистом по обоюдному согласию сторон. После возвращения из «Краснодара» летом 2023 года Сорокин не продержался в «Рубине» и пяти месяцев. В сезоне 2023-24 защитник не провел ни одного матча в РПЛ за казанский клуб. Рашид Рахимов доверял игроку время исключительно во встречах Кубка России. Но и во втором по значимости турнире страны Сорокин себя никак не проявил.

На открытых для журналистов тренировках главный тренер «Рубина» не стеснялся говорить о том, что не рассчитывает на Егора как на основного защитника команды. Рахимов критиковал профессионализм Сорокина, был недоволен его работой и утверждал, что из «Краснодара» футболист приехал абсолютно неготовым к матчам уровня РПЛ.

В тот период Егор Сорокин дал массу интервью, где четко заявлял, что не понимает требования Рашида Рахимова и почему его откровенно маринуют на скамейке запасных.

«Я не знаю, что происходит. Я разговаривал и с тренером, и с руководством. Тренер говорит, что мне ещё нужно набирать форму после перерыва, когда я не играл. Руководство просит потерпеть. Этим я и занимаюсь: тренируюсь и жду возможности проявить себя на поле. Но на деле пока я даже не попадаю в заявку, и это вызывает разочарование», – говорил Сорокин в середине ноября 2023 года.

По итогу, футболиста тренерский штаб «Рубина» даже не взял на зимние сборы в Турцию. С игроком довольно быстро расторгли контракт, после чего Сорокин и отправился в Казахстан. Сначала в «Елимай», а потом и в алматинский «Кайрат».

Когда-то итальянское издание La Gazetta dello Sport включило Егора Сорокина в список лучших игроков Европы. В 18-19 годы, во время успешного выступления в «Рубине» под руководством Курбана Бердыева, футболисту пророчили отъезд в один из чемпионатов Старого Света.

По возрасту Сорокин не является старым футболистом, в ноябре этого года ему только исполнится 30 лет. Как говорится, самый расцвет для защитника. Авось проявит себя ярко осенью в Лиге чемпионов в составе «Кайрата» и оправдает те радужные надежды, которые возлагали на него в казанском клубе 10 лет назад.