Путь с «химией»: как увлечение стало делом жизни Вадима Сафронова
Вадим Сафронов — разработчик и технолог в области катализаторов полимеризации в «СИБУР Инновации». Вадим поделился, как связал свою жизнь с наукой, почему решил переехать в Казань и как спорт помогает ему сохранять баланс между работой и личной жизнью.
Как всё началось
— Как вы пришли в профессию? Почему выбрали именно её? Что вас зацепило?
— Выбор профессии сложился ещё после 9-го класса — именно тогда почувствовал, что у меня действительно есть «химия с Химией». Меня увлекла многогранность науки: её глубина, сложность и визуальная красота.
— Расскажите об образовании: где учились, на кого? Были ли в вашей семье химики или инженеры?
— После школы я поступил в РХТУ им. Д. И. Менделеева на направление «химическая технология органических веществ», окончил бакалавриат, а затем магистратуру с отличием. Именно там я впервые познакомился с СИБУРом, и с тех пор наша профессиональная история продолжается.
Кстати, я — первый химик в семье, но, возможно, не последний: моя младшая сестра всерьез задумывается о том, чтобы пойти по моим стопам.
Новая глава — Казань
— Почему вы решили переехать в Казань? Как проходила релокация? Чем вас привлек этот город и проект?
— Это была уже вторая релокация в карьере. Впервые я переехал в 2017 году — из Москвы в Томск, в научный центр СИБУРа (тогда — НИОСТ), прямо с университетской скамьи. Второй раз — в этом году, и теперь — в Казань, в команду Проектного офиса по строительству Производства катализаторов, где отвечаю за технологическую часть.
Я искал возможности для роста и получил предложение, которое принял и теперь развиваюсь в новом направлении. СИБУР предоставил полный релокационный пакет, и благодаря этому переезд прошел комфортно.
— Что вам нравится больше всего на новом месте? Как вам коллектив? Чем эта работа отличается от предыдущих?
— С новой командой мы начали работать еще до самого переезда, так что адаптация прошла легко. Что особенно ценно — это возможность видеть реальные результаты своей работы: проектная деятельность требует других подходов, и ты постоянно наращиваешь компетенции. Более того, опыт разработки катализаторов помогает связывать научную и технологическую составляющие Проекта.
— Чем вы сейчас занимаетесь в «СИБУР Инновациях»? С какими задачами работаете?
— Сейчас я отвечаю за технологическую часть будущего производства катализаторов. В моей зоне ответственности — ключевые технические решения, которые в дальнейшем будут воплощены «в железе». Фактически то, что я делал руками в лаборатории, теперь будет воплощаться на реальной промышленной установке!
— Какие продукты вы помогаете создавать? Что вдохновляет в вашей работе?
— Самое интересное — это возможность переводить лабораторные разработки в промышленный масштаб. Это отличает текущую работу от лаборатории, где ты, по сути, в творческом поиске. Здесь — реальное воплощение. И это невероятно мотивирует.
— Кто помогал осваиваться в профессии? Были ли наставники, которым вы особенно благодарны?
— Конечно, в профессии невозможно развиваться в одиночку. Благодарен коллегам, наставникам, руководителям, с которыми удалось пройти все этапы профессионального становления. Их поддержка и знания стали прочным фундаментом.
Советы молодым специалистам
— Какие бы вы дали советы начинающим специалистам? И что бы вы посоветовали себе в начале пути?
— Главный совет — не бояться. Не бойтесь делать выбор, брать ответственность, ошибаться, пробовать новое. Всё это помогает расти и развиваться.
Это же я бы сказал и себе в начале карьеры. Этот принцип работает до сих пор — сам недавно принял важное решение и снова переехал, чтобы продолжать развиваться.
О хобби и вдохновении
— Расскажите о своих увлечениях, хобби. Почему выбрали именно их? Что они вам дают?
— Мое главное хобби — спорт: бег, тренажерный зал. Это помогает разгрузить голову, снять стресс и поддерживать форму. В прошлом я занимался футболом, и любовь к нему осталась — после переезда в Казань с удовольствием хожу на матчи «Рубина», а также хоккейного «Ак Барса» — атмосфера на трибунах завораживает!
— Помогают ли хобби в работе?
— Однозначно да. Особенно спорт — после активных выходных понедельник начинается по-другому. Кроме того, я люблю путешествовать, узнавать новые страны и культуры — это расширяет кругозор и помогает по-новому взглянуть даже на рабочие задачи.
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»