Путь с «химией»: как увлечение стало делом жизни Вадима Сафронова

Вадим Сафронов — разработчик и технолог в области катализаторов полимеризации в «СИБУР Инновации». Вадим поделился, как связал свою жизнь с наукой, почему решил переехать в Казань и как спорт помогает ему сохранять баланс между работой и личной жизнью.





Как всё началось

— Как вы пришли в профессию? Почему выбрали именно её? Что вас зацепило?

— Выбор профессии сложился ещё после 9-го класса — именно тогда почувствовал, что у меня действительно есть «химия с Химией». Меня увлекла многогранность науки: её глубина, сложность и визуальная красота.

— Расскажите об образовании: где учились, на кого? Были ли в вашей семье химики или инженеры?

— После школы я поступил в РХТУ им. Д. И. Менделеева на направление «химическая технология органических веществ», окончил бакалавриат, а затем магистратуру с отличием. Именно там я впервые познакомился с СИБУРом, и с тех пор наша профессиональная история продолжается.

Кстати, я — первый химик в семье, но, возможно, не последний: моя младшая сестра всерьез задумывается о том, чтобы пойти по моим стопам.

Новая глава — Казань

— Почему вы решили переехать в Казань? Как проходила релокация? Чем вас привлек этот город и проект?

— Это была уже вторая релокация в карьере. Впервые я переехал в 2017 году — из Москвы в Томск, в научный центр СИБУРа (тогда — НИОСТ), прямо с университетской скамьи. Второй раз — в этом году, и теперь — в Казань, в команду Проектного офиса по строительству Производства катализаторов, где отвечаю за технологическую часть.

Я искал возможности для роста и получил предложение, которое принял и теперь развиваюсь в новом направлении. СИБУР предоставил полный релокационный пакет, и благодаря этому переезд прошел комфортно.

— Что вам нравится больше всего на новом месте? Как вам коллектив? Чем эта работа отличается от предыдущих?

— С новой командой мы начали работать еще до самого переезда, так что адаптация прошла легко. Что особенно ценно — это возможность видеть реальные результаты своей работы: проектная деятельность требует других подходов, и ты постоянно наращиваешь компетенции. Более того, опыт разработки катализаторов помогает связывать научную и технологическую составляющие Проекта.

— Чем вы сейчас занимаетесь в «СИБУР Инновациях»? С какими задачами работаете?

— Сейчас я отвечаю за технологическую часть будущего производства катализаторов. В моей зоне ответственности — ключевые технические решения, которые в дальнейшем будут воплощены «в железе». Фактически то, что я делал руками в лаборатории, теперь будет воплощаться на реальной промышленной установке!

— Какие продукты вы помогаете создавать? Что вдохновляет в вашей работе?

— Самое интересное — это возможность переводить лабораторные разработки в промышленный масштаб. Это отличает текущую работу от лаборатории, где ты, по сути, в творческом поиске. Здесь — реальное воплощение. И это невероятно мотивирует.

— Кто помогал осваиваться в профессии? Были ли наставники, которым вы особенно благодарны?

— Конечно, в профессии невозможно развиваться в одиночку. Благодарен коллегам, наставникам, руководителям, с которыми удалось пройти все этапы профессионального становления. Их поддержка и знания стали прочным фундаментом.

Советы молодым специалистам

— Какие бы вы дали советы начинающим специалистам? И что бы вы посоветовали себе в начале пути?

— Главный совет — не бояться. Не бойтесь делать выбор, брать ответственность, ошибаться, пробовать новое. Всё это помогает расти и развиваться.

Это же я бы сказал и себе в начале карьеры. Этот принцип работает до сих пор — сам недавно принял важное решение и снова переехал, чтобы продолжать развиваться.

О хобби и вдохновении

— Расскажите о своих увлечениях, хобби. Почему выбрали именно их? Что они вам дают?

— Мое главное хобби — спорт: бег, тренажерный зал. Это помогает разгрузить голову, снять стресс и поддерживать форму. В прошлом я занимался футболом, и любовь к нему осталась — после переезда в Казань с удовольствием хожу на матчи «Рубина», а также хоккейного «Ак Барса» — атмосфера на трибунах завораживает!

— Помогают ли хобби в работе?

— Однозначно да. Особенно спорт — после активных выходных понедельник начинается по-другому. Кроме того, я люблю путешествовать, узнавать новые страны и культуры — это расширяет кругозор и помогает по-новому взглянуть даже на рабочие задачи.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»