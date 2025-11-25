«Путь от войны в Шри-Ланке до контракта с Минобороны»: боец СВО рассказал о своей судьбе

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Набережных Челнах некоторое время назад прошла встреча, о которой до сих пор говорят с глубоким уважением. В город приезжали участники специальной военной операции — те, кто прошел передовую, был ранен, потерял здоровье, но не сломился. Среди гостей были военнослужащие из разных регионов России, а также боец родом из Шри-Ланки. Его зовут Чиминда.

В его стране война длилась двадцать шесть лет — почти столько же он провел в бою. Был пилотом вертолета, служил в десанте. Когда Россия объявила о специальной военной операции, он не смог остаться в стороне. В 2024 году подписал контракт с Минобороны.

По его словам, решение было осознанным: он хотел защитить мирных жителей от угрозы и насилия. На одном из боевых заданий Чиминда получил ранения, потерял ногу. Но ни о чем не жалеет. Сейчас он учит русский язык и готовится стать гражданином нашей страны.

«Я очень рад, что помогал. Воевал в Белгороде, было ранение два раза. Моей ноги нет. Я очень рад, что получаю паспорт», — сказал он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

В Челны Чиминда приехал в составе московской делегации — вместе с другими ветеранами СВО.

Среди гостей был и боец с позывным Штурман. Он ушел на передовую вместе с друзьями — по его словам, потому что они патриоты и знали, что защита Родины — главное.

Его боевая история — пример невероятной стойкости. Кассетный боеприпас, минно-взрывная травма, пробитая грудная клетка, поврежденное легкое, осколок у сердца. После операции он снова вернулся в строй и прослужил еще год.

«Осколок шевелился, в сердце уперся. Вытащили — и я обратно ушел служить», — вспоминает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Штурман рассказал и о первых шагах гуманитарной поддержки на передовой — о том, как бойцы сами начинали доставлять помощь, сначала небольшую, от бабушек и волонтеров, а затем уже технику, коптеры, снаряжение.

В Челнах побывало двенадцать ветеранов. Среди них — сапер с позывным Сокол, который работал на передней линии, разминировал проходы для штурмовых групп.

«Они лучшие. Они гораздо больше заслуживают уважения», — сказал он о своих боевых товарищах.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Боец Морячок вспомнил момент ранения — удар с воздуха, взрыв буквально в нескольких шагах, срочная эвакуация квадрокоптером к медпункту. Быстрая помощь спасла ему жизнь.

Доброволец с позывным ТТ служил в бригаде «Невский». Его позывной связан с родным регионом — Тульской областью — и памятью о погибшем товарище, который так его назвал.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

За время визита ветераны успели побывать на памятных местах Автограда. Они возложили цветы к Вечному огню — в память о тех, кто не вернулся с передовой.

Приняли участие в озеленении города, высадив деревья на территории молодежного центра. А главное — общались с жителями, рассказывали о передовой без приукрашивания: как были ранены, что значат их позывные, что такое жизнь под обстрелами.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несмотря на ранения, операции, долгие месяцы восстановления, многие из них не потеряли оптимизма и силы духа. И если бы им предложили начать все сначала — они бы не отказались. Потому что для них главное — долг и защита Родины.

Некоторые из этих бойцов сегодня стали волонтерами. Они помогают другим, поддерживают тех, кто еще на передовой, рассказывают о значении гуманитарной помощи и верят в главное: «Победа за нами».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой