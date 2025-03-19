Путь Малыхина: сравнивали с Дацюком, путали журналисты, брал Кубок Гагарина в «Ак Барсе»

Накануне хоккейный мир потрясла шокирующая весть - в возрасте 34 лет скончался бывший игрок «Ак Барса», «Автомобилиста» и «Авангарда» Федор Малыхин. Его карьера была неоднозначной, и точно могла пройти по другому сценарию. «ТИ-Спорт» вспоминает, каким был путь Федора в его хоккейной жизни.





Фото: ak-bars.ru

Екатеринбургский этап: называли маленьким Дацюком, приглашали на Матч Звезд и путали с защитниками на флэш-интервью

В свой екатеринбургский этап карьеры в Федор Малыхин запомнился двумя вещами. Во-первых, он показал себя очень умным и старательным центральным нападающим с бойцовскими качествами, который прошел быстрый путь из МХЛ в первую команду.

Уже в первом сезоне в истории МХЛ юный центр стал четвертым бомбардиром лиги. В какой-то момент местная пресса и болельщики стали отдавать ему довольно серьезные авансы, называя его новым Павлом Дацюком.

«Автомобилист» большими возможностями не обладал, поэтому приглашение звездочки из МХЛ на место ушедших лидеров было единственным решением.

Ко всему прочему в руководящую команду екатеринбургского клуба пришли два опытных специалиста – генеральный менеджер Леонид Вайсфельд и главный тренер Анатолий Емелин. Они заново пересобрали команду, а Федор стал важным центром тройки Чернов — Малыхин — Лазарев.

«Автомобилист» по итогу впервые вышел в плей-офф, а сам Малыхин набрал 44 (22+22) очка, попутно став лучшим снайпером и бомбардиром команды. Тогда же он побил рекорд «Автомобилиста» по голам за сезон. И это в 22 (!) года.

«Не заострял на этом внимание. Побил рекорд – хорошо. Но нужно идти дальше, улучшать свой результат», - скромно рассуждал Федор в интервью «Чемпионату»

При этом сам Малыхин не сдерживал себя в творчестве на льду, и порой по-хулигански исполнял классные буллиты со сложными финтами. Так в матче регулярки с «Трактором» он повторил финт Дацюка и окончательно застолбил за собой титул «маленького Дацюка» в хоккейных кругах.

Фото: пресс-служба ХК «Автомобилист»

Уже тогда молодого форварда приглашали на Матч Звезд 2014 года в Братиславе. Сначала это едва не сделали болельщики, а потом за него проголосовали журналисты.

«Очень приятно было, спасибо всем. Но для меня выбор журналистов был даже более приятен и важен. Ведь вы порой критикуете игроков. Вроде всё хорошо, а потом три-четыре неудачных матча — и нам, хоккеистам, может достаться от вас. Тем более у вас был сложный выбор, ведь достойных ребят было много», - рассуждал в том же интервью 12-летней давности Малыхин.

Второе, чем запомнился Федор в своей екатеринбургский заход версии 1.0 - это нелепая ситуация с флэш-интервью, которое корреспонденты берут в перерывах матчей.

Неопытный журналист местного телеканала, впервые работавший перепутал хоккеистов. Представляя хоккеиста произнес «С нами нападающий «Автомобилиста» Федор Малыхин, и обращаясь к защитнику Андрею Антонову произнес «Фёдор». Антонов поправил «Я не Федор». Журналист настоял «И все-таки, Фёдор, как удалось реализовать столь удачный бросок…»

Малыхин в «Ак Барсе»: Кубок Гагарина, травмы и неоднозначная роль в команде

Сложно назвать казанский этап карьеры центрфорварда однозначно удачным.

В «Ак Барсе» у Малыхина был отличный процент выигранных вбрасываний. За пять сезона он выиграл 197 противостояний на точке из 352, а это 56%.

Но, по мнению многих, у Зинэтулы Билялетдинова ему так и не удалось раскрыть свой потенциал. Того огня, который был в Екатеринбурге он выдавал всё реже. Малыхин приносил пользу скорее как игрок второго эшелона, который может выйти в нужный момент и решить исход матча.

А ведь «Ак Барс» в борьбе за него среди других топ-клубов взял настойчивостью, финансовыми гарантиями и амбициями. Казанцы выложили за него более 100 миллионов рублей. Малыхин же перешел в клуб, который реально претендует на Кубок Гагарина, о чем он всегда мечтал (по признанию самого хоккеиста) будучи игроком «Авто».

В итоге заветный Кубок в джерси с барсом он все же над головой поднимет. Вот только вряд ли остался доволен той ролью, которую сыграл в том золотом сезоне. Так, например, когда «Ак Барс» триумфально выбил ЦСКА в финальной серии со счетом 4:1, Малыхин не принял участие лишь в пяти играх на ранней стадии. А на льду во время празднования команды золотых медалей после пятого матча появился в брюках и рубашке, поверх которых потом надел джерси для фото.

Фото: ak-bars.ru

Но это можно объяснить одним фактом – на протяжении почти всех пяти лет, которые Малыхин провел в Казани он получал травмы той или иной степени тяжести. Вот и в «золотом» сезоне он провел всего 26 матчей регулярки, в основном залечивая травму.

После золота на следующий сезон он провел в «Ак Барсе» всего одну игр регулярного чемпионата, после чего транзитом через «Трактор» перебрался в «Спартак». За пять лет в Казани Малыхин набрал 74 очка по системе «гол+пас».

Ушел в тень после «Ак Барса» и окончательно утратил звездный статус

В Челябинске Федор Малыхин не задержался. За 29 игр у него была всего 3 заброшенные шайбы и 1 передача при полезности «-5». «Спартак» забрал его за прошлые заслуги в расчете реанимировать карьеру когда-то очень перспективного центра. Но и здесь он тоже надолго не задержался. Статистика тоже была не впечатляющей. В реулярке он проведет только 11 матчей с 5 очками (4+1), а в плей-офф в шести встречах отметится только одним ассистентским баллом.

После этого он переехал в довольно невзрачный «Витязь», где провел два сезона. После чего у него вновь появился шанс реанимировать карьеру в топ-клубе. Однако в «Авангарде» он также как и в «Ак Барсе» в основном выполнял функции центрфорварда четвёртого звена.

Фото: пресс-служба ХК «Авангард»

В 2023 году в 32 года он завершил карьеру хоккеиста, хоть до последнего и не подтверждал этого, правда, официально этого не объявлял. «Не готов делиться своими планами. Если бы это касалось спортивных моментов, это одно. А в целом не планирую планами своими делиться на общее обозрение», — говорил хоккеист в ноябре 2023-го и действительно пропал.

«Фёдор навсегда останется в нашей памяти улыбчивым и добрым человеком, ярким и незаурядным хоккеистом, любимчиком трибун», - написали в пресс-службе «Автомобилиста», публикуя новость о кончине своего воспитанника.

«Ак Барс» обошелся довольно сухой сводкой:

«Форвард выступал в составе «барсов» на протяжении пяти сезонов (2014-2019). В сезоне 2017/2018 Малыхин стал обладателем Кубка Гагарина. Хоккейный клуб «Ак Барс» выражает искренние соболезнования родным и близким Фёдора», - написал казанский клуб в соцсетях.

«Он навсегда останется в нашей памяти командным игроком, готовым выложиться на все 100% ради общего дела, касалось ли это работы на льду или поддержки в раздевалке», — прокомментировали смерть форварда в омском «Авангарде».

Фото на анонсе материала: ak-bars.ru