Пустозеров рассказал, чем игры регулярного чемпионата отличаются от матчей плей-офф

Нападающий «Ак Барса» Алексей Пустозеров по окончании матча с «Трактором» (3:2 ОТ) рассказал, чем игры регулярного чемпионата отличаются от встреч в плей-офф.

«Здесь просто повышается градус ответственности, любая твоя ошибка может привести к проигрышу. Поэтому нужно уметь с этим совладать. Кто сумеет справиться с этой ответственностью в плей-офф, тот в нужный момент сможет принести пользу команде» – сказал Пустозеров.

Следуюший матч «Ак Барс» проведет против «Трактора» 25 сентября. Счет в серии – 1:0 в пользу казанцев.