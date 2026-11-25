Прошлым летом Андрей Пустовой стал частью сделки ради возвращения Григория Денисенко. Теперь 17-летний Пустовой забивает за ярославцев в КХЛ, становится лучшим новичком недели и попадает в поле зрения скаутов НХЛ, что заставляет пересмотреть тот обмен. «ТИ-Спорт» размышляет о цене сделок «на панике» от «Ак Барса».





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Пустовой в первый сезон в КХЛ: дубли, признание лучшим новичком, вера и уважение Квартальнова

17-летний Андрей Пустовой под конец ноября внезапно становится центральной фигурой в российском хоккее: оформляет дубль, забив победный гол в ворота «Торпедо», признается лучшим новичком недели в КХЛ, а его фамилия уже обозначена как претендент на первый раунд драфта НХЛ 2027 года.

В Нижнем Новгороде «Локомотив» до 55-й минуты уступал «Торпедо», но вырвал победу 3:1. Дубль в третьем периоде оформил Пустовой. Дмитрий Квартальнов после игры назвал его «молодым героем»:

«Нашелся молодой герой Андрюха Пустовой. Победили, это очень хорошо. Здорово, что он начинает приносить команде такие победы», – высказался тренер «Локо».

И вот тут сразу же возникает вопрос, насколько у Пустового вообще были бы сопоставимые шансы раскрыться в «Ак Барсе» Анвара Гатиятулина также, как в «Локомотиве» Квартальнова. Последний традиционно любит и умеет работать с молодыми хоккеистами. В Казани же с этим дела идут сложнее, хотя, справедливости ради, тот же Радэль Замалтдинов получал шансов предостаточно. Теперь имеет возможность заявить о себе Равиль Якупов. Хотя Якупову уже 22 года. Вряд ли уместно его сравнивать с Пустовым, которому сейчас в «Локомотиве» – 17 лет.

Для Пустового же это уже не просто яркий матч дэй. По итогам 11-й недели КХЛ Пустовой впервые стал лучшим новичком: 2 (2+0) очка в двух матчах, при показателе полезности «+2», четыре силовых приема и два перехвата. А в игре с «Торпедо» одна из шайб стала победной.

Сейчас у форварда 7 (4+3) очков в 26 матчах КХЛ. Цифры пока скромные, но Пустовому всего 17. В «Локомотиве» никто не требует от него немедленно стать звездой. Агент Шуми Бабаев подчеркивает: важнее, что Андрей выполняет тренерские задания, выигрывает силовую борьбу и прибавляет в обороне:

«На данном этапе мы не ждём от него голов в каждом матче. Самое главное, что он выполняет задания тренерского штаба, играет на команду, выигрывает силовую борьбу и продолжает совершенствовать свою игру в обороне.

«Локомотив» — это клуб, который выступает на исключительно высоком уровне. Этой весной команда будет стремиться завоевать свой третий Кубок Гагарина, и опыт, который Андрей получит на этом пути, станет бесценным для его развития», — написал Бабаев в соцсетях.

Вот здесь то история становится неприятной для Казани. Летом 2025-го Пустовой оказался всего лишь частью большой сделки с «Локомотивом». По сути, «Ак Барс» отдал его «в довесок» к денежной компенсации за Григория Денисенко, которого в Казани пытались заполучить во что бы то ни стало. На сегодняшний день форвард так и не стал тем лидером «Ак Барса», которым его видели при подписании.

Из Казани — в Ярославль, из МХЛ — в поле зрения скаутов НХЛ

Уроженец Хабаровска Пустовой прошел дальневосточные хоккейные школы и попал в систему «Ак Барса». В 15 лет Андрей дебютировал в МХЛ за «Ирбис» и забросил шайбу в первом же матче. В 15 лет, 8 месяцев и 7 дней — в том же возрасте, что и Матвей Мичков, — он забил один из самых молодых голов в истории лиги.

Первый сезон в МХЛ оказался неровным: 14 (5+9) очков за 41 матч, концовка — в нижних звеньях. Пустовой признавался, что ему было трудно адаптироваться к системе Максима Овчинникова. В «Локо» он быстро нашел общий язык с Олегом Таубером и получил больше свободы в атаке. «Он проповедует открытый хоккей, нам многое позволено в атаке. При этом в плане требований игры в обороне Таубер довольно строг», — объяснял Андрей.

Результат не заставил себя ждать. В первом своем сезоне-2025/26 в Ярославле Пустовой сходу набрал 62 очка (32+30) в 52 матчах регулярного чемпионата МХЛ и добавил 11 баллов в плей-офф. В этом сезоне он дебютировал в КХЛ и закрепляется в составе действующего чемпиона.

Дополнительный сигнал — предварительный список от NHL Central Scouting на драфт-2027. Пустовой получил рейтинг «A», то есть попал в категорию кандидатов на выбор в первом раунде. Это не гарантия высокого номера: предварительные оценки еще будут меняться. Но сам факт, что 17-летний игрок «Локомотива» уже оказался в такой группе, говорит о том, как высоко оценивают его потенциал за океаном.

При этом, сам Пустовой не собирался покидать Казань. В интервью пресс-службе МХЛ он рассказывал, что слышал о желании «Локомотива» получить молодых игроков за права на Денисенко, но ему передавали, что его самого обменивать не будут. Андрей прошел предсезонку, а в конце августа все же узнал о переходе. Он планировал провести в системе «Ак Барса» как минимум три года, поэтому решение стало неожиданностью.

Денисенко не провалился, но цена сделки все заметнее

Прошлый сезон Денисенко в «Ак Барсе» нельзя назвать однозначно удачным или проваленным. Он искал себя практически весь регулярный чемпионат, набрав 14+14 в 64 матчах гладкого чемпионата. В Кубке Гагарина более-менее ожил и помог команде добраться до финала Кубка Гагарина, набрав не самые выдающиеся 4 (2+2) очка.

Второй сезон в «Ак Барсе» тоже провальным назвать нельзя: сейчас у него 21 (7+14) очко в 31 матче. Но это явно не те цифры, которые снимают вопросы о цене сделки.

Прошлым летом «Ак Барс» провел целую эпопею, пытаясь заполучить хоккеиста – сначала долго уговаривал Григория вернуться в Россию, а когда договориться удалось, возникли проблемы и с переговорами с «Локомотивом». Ярославцы требовали серьезные уступки. Пришлось выкладывать 45 млн рублей , а заодно «в довесок» отдавать права на молодой талант.

Этот обмен особенно выпукло смотрится на фоне других решений казанского менеджмента. Упущенное трансферное лето 2025 года дорого обошлось «Ак Барсу» не только в этом конкретном кейсе. В октябре того сезона «Ак Барс» заплатил «Салавату Юлаеву» 230 млн рублей компенсации за Александра Хмелевского на фоне провального начала сезона. Сам форвард подписал двухлетний контракт с зарплатой 57 млн рублей в первом сезоне и 95 млн — во втором. Хмелевский усилил команду в прошлом сезоне, а в этом уже серьезно сдал. В любом случае, пример показывает цену решения кадровых проблем за счет готовых хоккеистов.

Летом 2026-го проблемы повторились: клуб потерял несколько игроков, а Марат Валиуллин признавал, что конкуренция растет и «определенные трудности были и есть». Подписанный из НХЛ Кевин Хейс провел за казанцев пять матчей без очков и завершил карьеру.

Теперь клуб делает ставку на 37-летнего Евгения Дадонова, заключив с ним трехлетнее соглашение. Гарантированная зарплата форварда составит 50 млн рублей в сезоне-2026/27 и по 80 млн в двух следующих. Еще до 80 млн за каждый сезон предусмотрено в виде бонусов за попадание в число лучших бомбардиров, снайперов или самых полезных игроков лиги. К окончанию контракта Дадонову будет 40 лет.

Подписание ветерана само по себе не ошибка: Дадонов способен помочь здесь и сейчас. Вопрос в другом — почему «Ак Барс» вновь вынужден латать дыры крупными контрактами, тогда как собственные молодые активы становятся разменной монетой? История Пустового не доказывает, что Денисенко не нужен или что тот обмен окончательно проигран. Но она показывает цену решений, принимаемых ради немедленного усиления – «на панике».

В Ярославле 17-летнему форварду дают расти рядом с сильной командой и учат побеждать на взрослом уровне. В Казани же продолжают искать готовые решения на рынке и платить за них все больше. Главный вопрос теперь не в том, почему Пустовой заиграл в «Локомотиве», а в том, почему «Ак Барс» не выстраивает свою стратегию долгосрочного планирования, а лишь сиюминутно латает дыры.