Пусть хранит вас Всевышний: Магдеев отметил победу врачей БСМП в республиканском конкурсе

Группе врачей БСМП за победу в престижном республиканском конкурсе «Врач года - Ак чәчәкләр» вручили благодарственные письма и денежные премии от руководства города.

Фото пресс-службы администрации Набережных Челнов

«18 июня вся наша страна, в том числе и Набережные Челны, отмечали значимый, важный праздник в жизни нашего Отечества – День медработника. 19 июня состоялось подведение итогов конкурса "Врач года - Ак чәчәкләр". Было пять номинаций, в одной из них - "уникальный случай" номинировали сплоченную команду БСМП. По результатам конкурса группа наших коллег одержала победу», – сообщил Наиль Магдеев.

Напомним, что на конкурсе была представлена история проведения уникальной операции по восстановлению аорты 50-летнего ютазинца. Операция проводилась в несколько этапов, каждый из которых длился около 7 часов. Часть органа была заменена на синтетический протез, который соединили с сердцем. За несколько минут врачи смогли пересадить сосуды головного мозга в искусственную аорту. Таким образом челнинские специалисты одними из первых в России сумели успешно провести полное гибридное протезирование грудной и брюшной аорты, сохранив все ее значимые ветви.

Мэр города подчеркнул важность проводимой врачами работы и пригласил команду победителей конкурса к трибуне, где под апплодисменты присутствующих вручил цветы, благодарственные письма и денежные премии в размере 50 тысяч рублей.

«Это ангелы в белых халатах, ангелы спасения. Земной поклон от имени всех челнинцев, и не только. Мы являемся одним из лучших высокотехнологичных центров нашей страны. И сегодня было сказано, что сегодня такие операции никто не делает кроме БСМП Набережных Челнов. Делаете это вы, дорогие друзья. Большое человеческое спасибо, пусть хранит вас Всевышний. Молодые, красивые, образованные! Вот о ком надо писать и говорить, на чьем примере воспитывать молодое поколение», – подчеркнул Наиль Магдеев.

В свою очередь главный врач БСМП Марат Мухамадеев поблагодарил республику и администрацию города поддержку.

Он отметил, что трое из пяти награжденных специалистов приехали в город благодаря грантовой поддержке: один врач переехал из Москвы, двое из Краснодара.

«Есть такая известная поговорка – ваши способности ничего не значат без ваших возможностей. И наша победа – это безусловно та поддержка, которую вы нам оказываете ежегодно, ежедневно, ежечасно. И мы готовы к дальнейшим подвигам!», – подчеркнул глава БСМП.