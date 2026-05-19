«Пусть возвращение будет с Победой»: бойцу «Рубикона» передали гумпомощь из Челнов

Очередную партию гуманитарной помощи для военнослужащих отправили на передовую с бойцом подразделения «Рубикон» с позывным Брига. Военнослужащий ненадолго приезжал домой в краткосрочный отпуск и в ближайшее время вновь вернется к месту службы.

Груз бойцу лично передал депутат и активист СВО Валерий Тигр. В состав помощи вошли медикаменты, в том числе обезболивающее «Нефопам», а также другие необходимые вещи, сформированные по запросам с линии боевого соприкосновения.

Как отметил Валерий Тигр, подобные отправки организуются регулярно, а вся помощь доставляется адресно и своевременно.

«Ребятам на передовой нужна не просто поддержка, а уверенность в том, что о них помнят здесь, в тылу. Я рад, что “Брига” смог ненадолго побыть дома. Пусть дорога будет легкой, а возвращение — скорым и с Победой», — подчеркнул он.

Подразделение «Рубикон», где служит боец, выполняет одни из наиболее ответственных задач в зоне специальной военной операции. По словам организаторов гуманитарной помощи, поддержка военнослужащих остается одним из главных направлений работы волонтеров и общественников.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.