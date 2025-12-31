«Пусть ваши мечты сбудутся»: Радмир Беляев побывал в детском доме накануне Нового года

Глава Нижнекамского муниципального района Радмир Беляев посетил мероприятие, организованное воспитанниками местного детского дома, посвященное наступающему Новому году. Ребята вместе с воспитателями подготовили театрализованное представление, которое перенесло зрителей в сказочное Тридевятое царство.

Дети перевоплотились в героев русских народных сказок – царя, золотую рыбку, Василису Премудрую и других персонажей. Они исполнили частушки и танцы, загадывали зрителям загадки. Праздничная программа стала настоящим подарком для гостей и педагогов учреждения.

Обращаясь к ребятам, Радмир Беляев подчеркнул, что городские власти заботятся об их благополучии и развитии.

«Руководство нашего города заботится о вашем благополучии и развитии. Хочу пожелать вам обрести любимое дело, выбрать интересное увлечение, которым захочется заниматься всю жизнь. Ведь главное в жизни – получить хорошее образование, стать достойными гражданами нашей Родины, построить крепкую семью. Загадайте желание на Новый год, оно обязательно исполнится. Поставьте цель и подведите итоги в 2026 году. Уверен, ваши воспитатели будут рядом, поддерживая и помогая достигать новых высот», – сказал мэр.

От лица педагогического коллектива выступила директор детского дома Юлия Кривенцова. Она отметила, что в преддверии праздника особенно хочется верить в чудо.

«В преддверии праздника каждый из нас надеется на чудо, ведь именно вера творит настоящие чудеса. Чудеса случаются там, где в них верят. Пусть ваши мечты сбудутся», – сказала она.

Каждый ребенок получил подарок от Радмира Беляева. Мэр поблагодарил воспитанников за старание и отметил высокий уровень подготовки и постановки праздничного представления.