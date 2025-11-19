«Пусть станут временной опорой»: в Муслюмово ремонтируют коляски для госпиталей

С первых дней специальной военной операции многие помогают бойцам тихо, без лишних слов. Люди сами узнают о нуждах участников СВО и откликаются. Помощь требуется не только тем, кто на передовой, но и раненым ребятам, проходящим лечение в госпиталях. Среди них много тех, кто лишился рук и ног. Ветеранские организации района считают своим долгом быть рядом с бойцами.

В этом году Муслюмовская группа ветеранов советских войск в Германии уже несколько раз организовывала адресную помощь. По просьбе военнослужащих они отправили на передовую гвозди, пилы, электроды, сварочные аппараты, автомобильные фильтры, теплые носки и перчатки. Более восьмидесяти окопных свечей сделали своими руками. В посылки вложили и письма от учеников Муслюмовской средней школы — искренние, трогающие за душу.

Фото предоставлено Риммой Афзаловой

Иногда для большого дела достаточно одного толчка. Так случилось и здесь: председатель местного отделения ветеранов локальных войн Айдар Габидуллин обнаружил около десятка списанных инвалидных колясок и предложил передать их волонтерам. С этой идеей он обратился к Ринату Залилову. Руководитель металлобазы Раушан Валиев лишь сказал: «Если сможете отремонтировать — забирайте все».

Работа требовала и времени, и терпения, и вложений. Ринат сразу взялся за дело, вскоре к нему присоединился ветеран Афганской войны Алмаз Султанов. Небольшая инициатива быстро выросла в настоящее, крайне нужное дело: все, кто узнавал о ремонте, начинали помогать.

Мияссар Шарипов из Амикеево передал четыре коляски руководителю Муслюмовской группы ветеранов советских войск в Германии Рамилю Бадретдинову. Алмас Латыпов привез три коляски от Айдара Фахранурова из Нарат Асты. Еще одну передал Хамза Сафин.

Разборка, мойка, смазка, покраска, замена деталей — кропотливая работа постепенно возвращала к жизни технику, которая казалась безнадежной. Приходилось докупать колеса, сиденья, краску, мелкие механизмы. Поддержали и местные предприниматели: Рустем Хакимов, Марат Шаяхметов и Нияз Султанов помогли деньгами и техникой.

Первая восстановленная коляска уехала раненому бойцу из Сармановского района. Затем волонтеры из Набережных Челнов доставили в зону СВО еще 9 колясок, 2 биотуалета, 3 пары костылей и средства гигиены. Глава Муслюмовского сельского поселения Марат Байрханов доставил пять колясок в госпиталь в составе гуманитарного груза.

«К делу подключились и соседние районы. За колясками в Муслюмово приезжали волонтеры из Сармановского и Актанышского районов. Мы работаем в тесном контакте с волонтером, руководителем общества «Боевое братство» Сармановского района Рамилем Юсуповым. Он сам доставляет все необходимое для СВО и госпиталей. С ним отправили 9 колясок, туалетное кресло, 5 тростиков. Актанышцы забрали 3 коляски и 20 цепей для пил. Еще 3 передали волонтерам из села Мальбагуш Азнакаевского района», – рассказывает Ринат Залилов.

В поисках вышедших из строя колясок активисты объездили не только районы Татарстана, но и соседние регионы.

«На своих машинах привезли списанные коляски, костыли, носилки, ходунки из Мензелинского, Тукаевского, Черемшанского районов, из Джалиля и города Октябрьский. Очень много добрых людей помогали с погрузкой. Мы благодарны Наилю Мустафину, Азалии Зариповой, Наталье Елховой, Гульнар Шакиряновой, Ильфаку Мухаметову, Гузалии Кашаповой», – говорит Алмаз Султанов.

Волонтеры связались с ближайшими госпиталями и отправили по пять колясок в Ижевск и Казань. Встреча с ранеными ребятами из Агрызского района и Казани произвела на них сильное впечатление и только укрепила уверенность в важности их труда.

Их работа не осталась незамеченной. Командование и личный состав 28-й ОМедБ «Дон», командиры воинских частей 29660 и 73615, руководители 426-го и 354-го военных госпиталей, главы сельских поселений направили им Благодарственные письма.

Летом сборка шла под открытым небом во дворе Рината Залилова, порой до самых сумерек. Теперь, с наступлением холода, весь свободный час ребята проводят в утепленной мастерской Алмаза Султанова — работы впереди еще на долгое зимнее время.

«Мы от всей души желаем, чтобы никому не пришлось долго сидеть на этих колясках, – говорят они. – Пусть они станут временной опорой тем, кто в них нуждается. А нашим ребятам мы желаем вернуться домой живыми, здоровыми и с победой».

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Гульназ Залиловой.