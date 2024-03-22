«Пусть помогают, а не критикуют»: как родители и чиновники поспорили об электронной школе

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цифровизация образования вызывает вопросы

В Общественной палате Татарстана сегодня прошел круглый стол, посвященный острым углам официального курса на цифровизацию общего образования в России в целом и в республике в частности. Инициировало встречу сообщество родителей, обеспокоенное качеством образования и защитой персональных данных своих детей в электронных образовательных ресурсах.

Как отметила во вводном слове модератор круглого стола, зампредседателя Общественной палаты РТ Асия Тимирясова, цифровые технологии в понимании части наших граждан сводятся к технологиям дистанционного обучения, но это не совсем верно. Все же именно цифровые технологии позволяют педагогам и обучающимся быстрее находить и обрабатывать необходимую информацию и взаимодействовать между собой, а также оптимизируют управленческие процессы и повышают эффективность оценки качества образования. Но, как и все новое, констатировала Тимирясова, цифровизация образования вызывает вопросы.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Все началось с разрушения классической сильной советской школы»

Прямую связь цифровизации образования с ухудшением его качества обозначила как угрозу национальной безопасности представитель родительского сообщества и педагог Эльмира Назырова. В пример она привела результаты исследования, согласно которому 2/3 опрошенных выразили уверенность, что современное школьное образование хуже, чем 10 лет назад. По другой статистике, на которую обратила внимание Назырова, Россия сейчас находится на 57 месте в мировом рейтинге, тогда как СССР занимала 1-2 место.

«Все началось с разрушения классической сильной советской школы. Решающий удар образованию был нанесен в 2003 году, когда Россия начала переход к Болонской системе – западной системе образования. Появились магистры, бакалавры, ЕГЭ, ОГЭ, компетенции... Произошла замена фундаментального образования умениями, навыками, которыми овладевают выпускники», – аргументировала спикер.

По ее мнению, основные причины падения качества знаний – снижение роли педагогов, поскольку образование переведено на государственном уровне в сферу услуг, а также увлечение нового поколения гаджетами уже с младенчества. Вследствие чего, уверена Назырова, останавливается развитие всех высших психических функций, начиная с мелкой моторики.

«Сейчас некоторые дети в начальной школе не могут пользоваться ножницами или сложить лист бумаги в 2-3 раза. Что меня как педагога волнует. Гаджеты очень разбалансируют детей. При этом очень много гиперактивных детей, и более 90% учеников приходят в школу с отклонениями здоровья», – акцентировала она.

Эльмира Назырова внесла предложение создать из действующих учителей-практиков консультативную группу для разработки учебных программ и школьных учебников.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пандемийный дистант не в помощь

Настораживающие данные социологических опросов о внедрении цифрового образования озвучила еще одна родительница Аида Нурутдинова. Ее доводами против цифровизации обучения стали такие показатели как снижение авторитета учителей, а также собственной самоотдачи и самодисциплины учеников, значимости оценок и отношения к учебе в целом. Эти аргументы – результаты опроса, проводившегося после периода вынужденного дистанционного обучения во время локдауна из-за пандемии коронавируса.

«Опрос родителей показывает – 96% считают, что кардинальные изменения в системе образования должны проводиться при всенародном обсуждении. А не принимать так огульно, как сейчас принимается. Учителя также фиксируют после дистанта 2020 года снижение качества знаний, снижение дисциплины. Нам нужно все это публично обсуждать и принимать решения. Мы несем каждый персональную ответственность за результат, который мы получим в итоге. У вас дети за границей учатся у всех? Или у вас коттеджи за границей? Наверное, вы хотите жить в этой стране. А школьное образование – это те же и медики. Или вы планируете в Швейцарии лечиться? Я в этой стране планирую жить», – эмоционально высказалась Нурутдинова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цифровые опасения

Опасения за то, куда и кому передаются персональные данные личных аккаунтов учеников на цифровых образовательных платформах озвучила Гузель Касимова. Она подчеркнула, что цифровой документооборот, цифровые дневники и, соответственно, аккаунты учеников на образовательных платформах юридически, по закону, – это лишь возможная разрешенная к использованию школами услуга и инструмент. Но не обязательство, поскольку основным все-таки является Федеральный закон об общедоступном среднем образовании, которое не подразумевает какого-то конкретного и единственного способа реализации.

«Цифровой документооборот и цифровой контент внедряются абсолютно нахрапно и без исследований. Связка между этими блоками – цифровое портфолио. Личное портфолио с персональной траекторией, которая будет определяться искусственным интеллектом, должно затем вытеснить экзамены, затем оценки знаний, собеседование у работодателей. Все это следует из открытых источников. Много подводных, нераскрытых, необъясненных вещей. Я не против тех, кто это [цифровое образование, искусственный интеллект, цифровые площадки…] хочет. Дайте возможность другим исполнить право детей на образование по 273-му Федеральном закону и получить его без дополнительных услуг по 210-му закону. Прошу внести в резолюцию этого круглого стола: выделить школы, которые будут реализовывать образование по 273-му Федеральному закону без дополнительных услуг», – предложила Касимова.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«То, что считалось вредным, теперь разрешено»

Еще большими переживаниями за здоровье детей в связи с дистанционным обучением и использованием цифровых технологий поделилась многодетная мама и врач Алсу Зайнуллина. Наибольшие опасения родительницы связаны с отменой прежних правил СанПиНов, касающихся образования. В новых санитарных допусках, по ее мнению, «многое из того, что считалось вредным, теперь разрешено». Она предложила внести в резолюцию встречи требование провести полномасштабное научное исследование детей с применением ранее опубликованных СанПиНов и вернуть прежний объем профосмотров школьников.

Юрист Елена Смолкина акцентировала внимание чиновников на том, что предоставление муниципальных услуг (в том числе образовательных), согласно российскому законодательству, носит заявительный характер – то есть для их получения необходимо написать заявление, навязывать их незаконно.

«Многие родители были против оказания им услуг ВГИС “Моя школа”. Получается, нарушаются наши конституционные права и свободы, и цифровые образовательные услуги нам просто навязываются», – высказалась Смолкина.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Мы все преследуем одну цель – обеспечить качественное образование»

Встревоженных родителей выслушали замминистра образования и науки Татарстана Рамис Музипов и замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов. А также начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по РТ Гузалия Фомичева и директор лицея имени Лобачевского Елена Скобельцына. Каждый из чиновников по своей компетенции разъяснил представителям родительского сообщества декларируемые идеи и задачи активно реализуемого процесса цифровизации обучения.

«Выражаю уважение выступившим коллегам за их небезразличное, чуткое и внимательное отношение к системе образования, за их подходы, взгляды – за то, что сегодня вы рассказали о том, что вас беспокоит. Мы здесь все вместе преследуем одну общую цель, мы для этого и работаем – обеспечить максимально качественное, на очень высоком уровне гарантированное конституционное право на образование всех наших детей – дошкольного, общего и высшего профессионального образования. Мы не по разные стороны берегов, мы в одной общей команде», – подчеркнул заместитель министра образования и науки Татарстана Рамис Музипов.

Он констатировал, что система образования тем и отличается от многих других, что постоянно находится в зоне критики. Все мы, по его словам, наверняка имели свои претензии и замечания к школе, детсаду, вузу или к конкретному учителю. Общая задача и Министерства образования, и родительского сообщества – организовать процесс обучения так, чтобы учесть все лучшие практики и еще советской школы, и современных подходов с цифровыми инструментами.

Качество образования в России не снизилось, уверил Музипов. Просто нужно ориентироваться на официальные рейтинги на профильных сайтах – например, на сайте Рособрнадзора. И не принимать за чистую монету статистику в СМИ.

«На сегодняшний день система школьного образования России входит в десятку сильнейших в мире по качеству. А если мы исключим особенные государства, как Китай, мы вообще уходим в пятерку. Да, разброс есть. Но это от сотворения мира так: были и двоечники, и троечники и олимпиадники. Свести всех под одну гребенку мы не сможем, но создать для всех равные условия – наша задача», – обозначил замминистра образования региона.

Он также напомнил, что с прошлого года приказом Министерства образования России утверждены единые для всей страны учебники по всем направлениям. При этом разработаны и специальные, но также единые учебные издания для детей с особенностями здоровья. Таким образом Музипов ответил на инициативу Эльмиры Назыровой создать из действующих учителей-практиков консультативную группу для разработки учебных программ и школьных учебников.

Рамис Музипов также акцентировал, что задача школы – дать базовый уровень знаний, тем самым подготовить к жизни, а не к ЕГЭ. В вопросе же сдачи экзаменов, и это он повторил несколько раз за время диалога с родительским сообществом, ответственность лежит на самом ученике.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Государство требует выполнения стандарта образования. Школа универсального профиля обеспечивает выполнение стандарта на базовом уровне. Этого достаточно для сдачи ЕГЭ и ОГЭ. Но все поступить в вуз не могут. Чтобы поступить в вуз, необходимы углубленные знания. Необходимы желание и концентрация самого ребенка. Не школа сдает экзамены, а ученик сдает экзамены. ЕГЭ – это проверка знаний за весь школьный период, а не только за 11 класс. К ЕГЭ надо готовиться с первого класса. Претензии должны быть к самим себе, а не к учителям. Родители должны обеспечить как участники образовательного процесса организацию обучения и воспитания. Пусть помогают, а не критикуют, не вымещают злость. Критика ЕГЭ бесконечна, она длится с 2001 года и будет постоянной. Как и любая система оценки, система ЕГЭ неидеальна. Но альтернативы нет», – сказал Музипов.

Цифровизация – лишь дополнительный инструмент

Процесс обучения стоит на первом месте, а уже потом технологии, в свою очередь заверил замминистра цифрового развития госуправления, информационных технологий и связи Татарстана Булат Габдрахманов. И эти правила, подчеркнул он, Минцифры не меняло и менять не собирается.

«Цифровизация – это дополнительный инструмент для того, чтобы повышать качество образования, увеличить эффективность учителей. И не зря президент нашей страны в последнем своем послании сказал, что создание цифровой платформы должно быть по всем отраслям экономики. Цифровая образовательная среда – это сейчас элемент образования во всех странах мира», – сказал Габдрахманов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Он также пояснил, что обработка и перенос персональных данных учеников с прежней образовательной платформы на новую с января нынешнего года легитимна. В данном случае согласие субъектов не требовалось, поскольку иначе невозможно было бы функционирование цифровой образовательной базы в целом.

«Цифровая образовательная среда – это не дистанционная площадка. Процесс обучения и личный контакт с учителем – это ключевое. Все остальные инструменты – помощники для школы, для учителей, чтобы этот процесс выстраивать. Не все учителя используют этот контент или используют в разной степени по мере освоения. При этом, отмечу, что 99% учителей просили нас добавить функционал, чтобы учитель мог выставлять оценки со смартфона. Мы открыты – это должна быть не последняя наша встреча. Сегодня как минимум мы выяснили, что у нас есть различия в понимании одних и тех же фраз», – признал Булат Габдрахманов.

Новые СанПиНы в образовании, со своей стороны пояснила Гузалия Фомичева, не означают ослабленных требований к условиям обучения школьников.

«Они такие же жесткие. Выполнять их сложно, они требуют внимания со стороны образовательной организации. И ведь если раньше в распоряжении учителя была только электронная доска, то сейчас – и планшеты, и ридеры, и другие виды технических средств обучения… Только совместными усилиями возможно что-то изменить. Только школа не может с этим справиться. Наибольший результат будет, если не только в школе будет контроль пользования электронными средствами и гаджетами, но и родителями будет ограничиваться пользование ими», – сказала начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора по Татарстану.

По результатам обсуждений круглого стола Общественная палата Татарстана составит резолюцию со всеми озвученными предложениями и вопросами.