«Пусть почувствуют себя как дома»: как 5 женщин из села Тюрнясево помогают сотням бойцов

В небольшом селе Тюрнясево Нурлатского района РТ есть место, куда два, а иногда и три раза в неделю спешат женщины, давно вышедшие на заслуженный отдых. Когда-то в этом здании располагалась сельская библиотека, где долгие годы работала Вера Фомина. Сегодня книги отсюда переехали, а само здание получило новое назначение – теперь его называют «трапезной». Здесь кипит совсем другая, но не менее важная работа.

Вера Алексеевна и сейчас приходит сюда регулярно. Только теперь она не библиотекарь, а волонтер. Уже несколько лет она вместе с такими же неравнодушными односельчанками помогает бойцам специальной военной операции – готовит для них домашнюю лапшу.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Эта работа началась два года назад по инициативе исполкома сельского поселения. Тогда откликнулось больше людей, но со временем в группе остались самые стойкие. Сегодня это пять женщин – Вера Фомина, Людмила Петрова, Анна Дмитриева, Нина Демидова и Галина Маркова. Их объединяют не только годы и жизненный опыт, но и желание быть полезными.

Каждая встреча здесь начинается почти одинаково: короткий обмен новостями, вопросы о здоровье, о родных – и сразу к делу. Повязывают фартуки, готовят столы, достают продукты. Их «смена» длится несколько часов, и все это время они работают стоя, без спешки, но слаженно и уверенно.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Объем работы впечатляет: за один раз необходимо замесить тесто из 50–55 яиц. Сначала – замес, затем тесто должно «отдохнуть». После его делят на части и начинают раскатывать на большом столе в центре комнаты. Скалки в руках женщин двигаются уверенно – за плечами у каждой десятилетия домашнего опыта. Разговоры не мешают делу – наоборот, создают особую атмосферу.

Когда тонкие пласты теста слегка подсыхают, наступает следующий этап – нарезка. «Когда только начинали, за один раз нарезали лапшу из теста на 30 яйцах, постепенно количество увеличивали и сейчас довели до 55. Иногда и из 60 бывает, – рассказывает Нина Михайловна. – Подсушенную лапшу складываем в контейнеры».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Готовую лапшу аккуратно раскладывают по емкостям и переносят в отдельную комнату. Там постепенно накапливаются десятки упаковок – каждая из них сделана вручную, с особым вниманием и теплом.

С сырьем, по словам женщин, проблем нет. Вначале мукой и яйцами помогали исполком и односельчане, позже подключились и представители общественной организации «Боевое братство». Поддержку оказывает и глава сельского поселения Сергей Белов – он регулярно интересуется делами группы, приезжает, чтобы поддержать и передать слова благодарности.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

Работать по несколько часов стоя непросто даже для молодых. А среди этих женщин есть те, кому далеко за семьдесят. Самой старшей, Анне Владимировне, – 77 лет. Но по ее движениям этого не скажешь: она работает уверенно, быстро, с той самой сноровкой, которая приходит с опытом.

«Молодежь на работе, мы – дома, свободного времени много, поэтому хочется помочь. На сегодняшний день на фронте служат сотни нурлатцев, всем хочется выделить долю из наших гостинцев», – говорит она.

Жаловаться здесь не принято. Напротив, работа идет с настроением, с ощущением важности того, что они делают. Между делом женщины обсуждают новости, делятся тем, что слышали о ситуации на фронте, вспоминают знакомых и родных.

«Переживаем за всех бойцов, находящихся на передовой. Болит сердце и за погибших земляков. У меня, к примеру, геройски погиб племянник, – говорит Вера Алексеевна. – Пусть бойцы почувствуют себя как дома, отведав приготовленную нами домашнюю лапшу. Пусть служат, зная, что дома живут с заботой о них, и это придает им сил».

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В каждую поездку «Боевого братства» на передовую женщины успевают подготовить от 100 до 150 контейнеров. Это результат их нескольких дней работы – кропотливой, однообразной, но наполненной смыслом.

Они радуются каждому новому контейнеру, каждой аккуратно нарезанной партии лапши. Потому что за этим – не просто еда. Это знак внимания, заботы, поддержки. Домашний вкус, который способен хоть на мгновение вернуть бойца в мирную жизнь.

Здесь, в бывшей сельской библиотеке, у этих женщин свой фронт – тихий, без громких слов. Но именно такие усилия, собранные вместе, становятся той самой силой, которая помогает выстоять и приблизить победу.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Фото предоставлено Лилией Мубаракшиной