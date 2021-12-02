«Пусть почитает Конституцию»: эксперты «Волги» ответили на заявление Кашина о Татарстане

Призыв журналиста Олега Кашина принять жесткие меры к Татарстану, где преподают татарский язык в школах, смехотворны. Такое мнение выразили федеральные эксперты на заседании экспертного клуба «Волга» в Казани.

«Определения Кашина смехотворны, потому что он не понимает, что такое федеративное устройство государства. Каждая территория имеет право на многое, в том числе на преподавание на своем языке. Пусть Кашин почитает Конституцию РФ и раздел о федеративном устройстве государств в учебнике политологии», — сказал президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов.

С мнением Куртова согласился политтехнолог, доцент Московского государственного университета имени Ломоносова Григорий Казанков. «Мы живем в стране, которая называется Российская Федерация, и оба слова в названии ключевые. Каждый субъект имеет права и полномочия, чтобы определять образовательные стандарты», — подчеркнул эксперт.

Ранее журналист Олег Кашин призвал принять жесткие меры к Татарстану из-за того, что власти республики продвигают татарский язык в школах. Кашин назвал этот процесс «дерусификацией» и попыткой расширить Османскую империю до Казани.