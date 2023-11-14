«Пусть о татарах знают во всем мире»: о чем говорили на форуме «Туган тел» в Казани

Перед сессией Раису Татарстана показали выставку, посвященную форуму

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Наш язык нужен нам, не надо думать, что он нужен кому-то еще»

В Казани завершается первый Всероссийский форум родного языка «Туган тел». Он идет уже три дня – с 12 ноября. Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов выступил на пленарном заседании в «Корстоне» перед 800 учителями татарского языка и литературы, а также преподавателями мусульманских образовательных организаций.

Перед сессией Раису Татарстана показали выставку, посвященную форуму. Здесь были различные книги для детей и взрослых на татарском языке, плакаты, национальные украшения, костюмы, татарские газеты и журналы. Также был создан кабинет татарского языка и литературы.

«Татарскую нацию должны знать во всем мире. Такие форумы нам очень нужны. Увидел выставку — стало спокойно на душе и есть уверенность в светлом будущем нашего народа», — сказал позже на заседании Минниханов.

Раис Татарстана отметил важную роль учителей татарского языка и литературы в формировании нации. Он заявил, что педагогов поддерживают и на федеральном, и на республиканском уровнях и это дает свои результаты. Рустам Минниханов пожелал, чтобы так было и впредь.

Пленарным заседанием в «Корстоне» с участием 800 педагогов завершился первый Всероссийский форум родного языка «Туган тел» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Нам надо идти в этом направлении. Наш язык нужен нам, не надо думать, что он нужен кому-то еще. Надо начинать с себя: семья, детский сад, школа. Роль учителя большая. Без учителя нельзя. Вот такую форму нашли, эту форму будем вести и в дальнейшем. Работу продолжим. Берегите себя!» — сказал Рустам Минниханов.

«Учитель — ведущая сила татарского народа»

Республика проводит серьезную работу, направленную на сохранение и развитие татарского языка и всех языков народов РТ. Этим занимаются во Всемирном конгрессе татар, специальная Комиссия при Раисе РТ, а также Министерство образования и науки.

«Приложите усилия во имя развития и будущего нашего народа, пусть о татарах знают во всем мире. Результаты ваши ощутимы, большое вам спасибо!» — обратился к участникам форума Рустам Минниханов и вручил государственные награды. Их получили учителя, которые внесли большой вклад в сохранение и развитие родного языка.

Раис Татарстана отметил важную роль учителей татарского языка и литературы в формировании нации и вручил государственные награды Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

К учителям также обратился вице-премьер РТ, руководитель Национального совета «Милли шура» Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев.

«Вы — представители национального движения, вы — ведущая сила нашего народа. Учителя татарского языка — тот пласт, который может быть хранителем и защитником нации. Воспитание нового поколения, тех, кто в будущем примет эту задачу – прививание любви к родному языку. Эта работа будет многогранной», — сказал Шайхразиев.

По его словам, как и в любом деле, здесь важны сплочение и единение. Речь о сообществе родителей, детских садах, культурных центрах, религиозных учреждениях и медресе, воскресных школах. Совместными силами можно пробудить интерес в татарских семьях к изучению родного языка и национальной жизни, уверен председатель «Милли шура».

Шайхразиев также попросил учителей родного языка активно пользоваться современными технологиями в своей работе и напомнил, что в этом году появилась Ассоциация учителей татарского языка и литературы, где можно получить поддержку.

Василь Шайхразиев: «Учителя татарского языка – тот пласт, который может быть хранителем и защитником нации» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Педагогам нужно общаться с родителями на тему сохранения родных языков

Министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин отметил, что у современного учителя татарского языка большая и важная миссия.

«Как обладатель прогрессивного мышления и пример лучших стремлений, он должен служить сохранению высокого статуса, чистоты и совершенства нашего родного языка», — сказал министр.

Министерство образования РТ всегда готово помочь учителям родного языка и литературы, заверил глава ведомства. Так, например, уже появилась «настольная книга» учителя татарского языка, где собрана самая важная и полезная информация.

Отдельно он сказал о роли родителей, поэтому следует общаться с ними на тему сохранения родных языков и повышать их уровень национального самосознания.

Ильсур Хадиуллин отметил, что у современного учителя татарского языка большая и важная миссия Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Внимание родителей вы завоевываете своим авторитетом, и они прислушиваются к вашим веским доводам. Прошу вас все ваши силы направить на разъяснение и сотрудничество с родителями детей», — обратился к учителям Ильсур Хадиуллин.

Вместе с тем он обратил внимание на эффективность связки «семья – детский сад – школа» в вопросе обучения ребенка родному языку.

«Если мы будем перекладывать всю ответственность на родителей, то этим лишь усложняем вопрос. Детский сад винит родителей, школа кивает на садик… В этом случае работа должна вестись в тесной связке «семья – детский сад – школа», и только так эта работа будет эффективной», – уверен министр.

Учителям родного языка и литературы важно чувствовать поддержку

Перед коллегами и другими участниками пленарной сессии также выступила учительница татарского языка и литературы, приехавшая из Тюмени. Помимо этого, Халида Кирамова — кандидат филологических наук, победительница Всероссийского конкурса среди учителей татарского языка и литературы. Она отметила важность работы Татарстана по объединению и поддержке учителей.

Халида Кирамова из Тюмени рассказала, что в регионе используют учебники татарского языка и литературы, которые выпущены издательствами в Татарстане и включены в федеральный перечень Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Такие мероприятия нам очень нужны, они нам дают силу, уверенность. Мы чувствуем доверие со стороны республики и прикладываем все силы, чтобы оправдать это доверие. В регионах татарский язык живет во многом благодаря доблестному труду учителей. Нам очень важно чувствовать поддержку, заботу Татарстана», — сказала Халида Кирамова.

Она рассказала, что в регионе используют учебники татарского языка и литературы, которые выпущены издательствами в Татарстане и включены в федеральный перечень. Делегат форума поблагодарила Всемирный конгресс татар и Министерство образования и науки Татарстана за помощь.

«Для преподавания татарского языка на высоком уровне у нас есть все условия»

Учительница татарского языка и литературы гимназии №13 с татарским языком обучения Ново-Савиновского района Казани, победительница Всероссийского конкурса среди учителей татарского языка и литературы Алина Шагареева на форуме в Казани рассказала об образе современного учителя родного языка.

Алина Шагареева призвала коллег стремиться к успеху, уверенно участвовать в профессиональных конкурсах Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Она отметила, что сегодня к учителю родного языка со стороны общества много внимания и требования высокие. По ее словам, некоторые СМИ любят писать: «татарский язык умирает», «авторитет учителя татарского языка низкий», «в обучении татарскому множество проблем».

«Не нужно предаваться пессимизму. Уважение к учителю татарского, его авторитет создаются нашими же руками. Для преподавания татарского языка на высоком уровне у нас есть все условия. Жалость к себе – не лучшее решение», – сказала участница форума.

Алина Шагареева призвала коллег стремиться к успеху, уверенно участвовать в профессиональных конкурсах. Образ современного учителя родного языка она обрисовала словами: «знания», «мастерство», «личность», «дети», «будущее», «успех», «оптимист».

Она подчеркнула важность обладания учителем такими качествами, как грамотность и эрудиция. Учитель не просто дает знания и воспитание, но является и чутким психологом, уверенным пользователем инновационных технологий, собеседником и вдохновителем для своих учеников.

«Современные дети тоже много знают. Если учитель отстает от жизни, не интересуется тем, что интересно детям, он не будет интересен своим ученикам. Связанные с родным языком мероприятия зачастую сводятся лишь к ношению национальной одежды, вышиванию калфаков и демонстрации традиционной домашней утвари. Конечно, их тоже надо знать. Но нашей главной задачей должно быть формирование в учениках качеств и навыков, актуальных для успешной жизни и работы в условиях современного стремительно меняющегося мира», – отметила Шагареева.

В заключительный день форума запланировано еще заседание методических площадок для учителей, которые находятся в «Корстоне» и татарской гимназии №2 им. Шигабутдина Марджани.