«Пусть не носители языка, но у них татарская душа»: о чем и для кого новый сезон на ТНВ?

«Здравствуйте!» из новой телестудии-квартиры

Новый сезон ТНВ начал не только на региональной одноименной «телеволне», но и на федеральном канале ОТР. В будни ТНВ будет вести свое вещание на ОТР в течение 5 часов (c 6.00 до 9.00 и с 17.00 до 19.00), по субботам и воскресеньям – два часа (с 8.00 до 9.00 и с 18.00 до 19.00).

«Благодаря поддержке, которая была оказана Раисом Республики Татарстан для старта сезона на ОТР, появился ряд новых программ. Существенно было обновлено утреннее шоу «Здравствуйте!», которое у нас на ТНВ выходило много лет, но теперь мы выходим два часа в прямом эфире – с 8 до 10 утра. И сразу на двух каналах – и на ОТР, и на ТНВ. И это совершенно новая концепция, над которой мы работали несколько месяцев», – подчеркнула в беседе с корреспондентом «Татар-информа» исполнительный директор – главный редактор ТНВ, ТНВ-Планета, куратор вещания ТНВ на ОТР Алина Сулейманова.

Вещание теперь ведется из большой студии. Ее стилизовали под жилую квартиру, чтобы практически стиралась грань между ведущими и зрителями.

«Наша задача – сделать все возможное, чтобы утро у наших зрителей начиналось с хорошего настроения. А для этого у нас есть все инструменты – это и хорошая музыка, и увлекательные сюжеты, и даже импровизированная кухня, где профессиональные повара своими советами помогут приготовить вкусные, легкие и полезные завтраки. Ну и, конечно, будет много полезной информации, гости студии – специалисты в разных областях, от модельеров и стилистов до чиновников. Получается своеобразный двухчасовой марафон каждый день», – рассказывает исполнительный директор – главный редактор ТНВ.

Еще одна фишка сезона: прогноз погоды в «Здравствуйте!» не рассказывают, а поют – сами ведущие, не профессиональные певцы.

«Тут главное не музыка, не песня, а хорошее настроение. Как в анекдоте про Шаляпина: «Барин, вы чем занимаетесь?» – «Я пою». – «Мы все поем, а работаете вы кем?» Наши ведущие-журналисты работают журналистами, но они еще и поют – о погоде», – отметила наша собеседница.

Вещание идет на двух языках. С 6 до 8 утра программа «Манзара» выходит на татарском языке. Обновленная программа «Здравствуйте!» с 8 до 10 утра, на ТНВ и ОТР, выходит на русском языке.

«Мы за то, чтобы быть представленными во всех средах. Чем больше каналов доступа, тем больше зрителей у канала ТНВ, а это значит, больше тех, кто приобщается к культуре, традициям и национальным особенностям нашей республики. И теперь ТНВ, благодаря поддержке Рустама Нургалиевича, уверенно заходит и на ОТР», – акцентировала Сулейманова.

Кроме того, в будни в 18.00 на ОТР будет выходить проект «Семь дней +» – получасовое интервью от редакции программы «Семь дней». Телезрители ТНВ будут видеть этот проект в эфире ежедневно по будням в 14.45.

«Люди созидающие, люди вдохновляющие, люди, меняющие мир к лучшему», – именно таким видит героев нового телепроекта Светлана Кадырова, заместитель генерального директора ТНВ по информационному вещанию.

Новая программа «Кто мы – татары?» Скриншот видео

Программа «Кто мы – татары?» для всех, у кого татарская душа

Новая в сетке вещания – программа «Кто мы – татары?». Выходить она будет на русском языке, рассказывая об исторических процессах, формировании национальной идентичности, распространении татарского народа и его культуры по всему миру.

«Почему на русском языке? Мы хотим привлечь внимание населения республики, хотим привлечь внимание татар, которые проживают в разных регионах страны. Может быть, они и не являются носителями языка, потому что живут, например, в десятках, сотнях, тысячах километров от Татарстана, но хотят быть с нами. Хотят знать, что интересного происходит в Татарстане. Они сохраняют наши обычаи и традиции. Возможно, они не являются носителями языка, но у них татарская душа. ТНВ берләштерә (ТНВ объединяет, – прим. Т-и)», – поясняет Алина Сулейманова.

Вести программу «Кто мы – татары?» будет доктор исторических наук Раиль Фахрутдинов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Вести программу будет доктор исторических наук, эксперт РАН, член российского отделения ИКОМОС, член экспертного совета ВАК, сотрудник Казанского федерального университета Раиль Фахрутдинов. Над проектом работают корпункты ТНВ в разных регионах России и даже в странах ближнего зарубежья, например в Узбекистане. Программу «Кто мы – татары?» можно будет смотреть на ТНВ по пятницам в 17.30, на ОТР по четвергам в 17.35 и по субботам в вечерней врезке на ОТР в 18.00.

«Музыкальный майдан» и «Национальный калейдоскоп»

В воскресенье на ОТР в 8.30 будет выходить программа «Музыкальный майдан», Ведущие будут обсуждать музыкальные новинки и хиты на русском языке, а сами клипы будут выходить в эфир на татарском. Зрители телеканала ТНВ смогут смотреть эти программы по воскресеньям в 11.30.

Новый проект «Национальный калейдоскоп» будет рассказывать о национальностях, которые соседствуют в Татарстане: показывать традиции, обряды, кухню и т. д. Фото: © «Татар-информ»

«Также мы запускаем новый проект «Национальный калейдоскоп». Он создается при поддержке Комиссии по вопросам сохранения, развития татарского языка и родных языков представителей народов, проживающих в РТ, которую возглавляет заместитель Председателя Государственного Совета РТ Марат Готович Ахметов. Над передачей работает редакция межнациональных программ, команда программы «Каравай». Мы будем рассказывать о традициях и культуре представителей разных национальностей, которые живут в нашем регионе. Это интересный проект – в нем и об обрядах, и о национальной кухне. Напомню, что в Татарстане проживают представители более 170 национальностей», – рассказала Сулейманова.

Сериал «Перекресток семи дорог» и видеоверсии спектаклей на татарском языке

В начале декабря ТНВ начнет транслировать новый сериал на татарском языке «Җиде юл чатында» («Перекресток семи дорог»). Снимался он на одной из автозаправок татарстанской нефтяной компании. Это новеллы, истории из жизни людей. Действие происходит на заправке здесь и сейчас. Когда и в какое время будет выходить сериал, на ТНВ пока не раскрывают.

Кроме того, ТНВ получил права на трансляцию спектаклей на татарском языке некоторых республиканских театров. Например, права на трансляцию видеоверсий своих спектаклей передал телекомпании театр имени Г. Камала.

«Помимо этого, канал традиционно будет вести прямые трансляции со знаковых мероприятий в жизни республики . Они очень популярны у наших телезрителей», – отметила Сулейманова.

В новом телевизионном сезоне ТНВ, как и прежде, надеется на поддержку и интерес телезрителей Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Новый ведущий и острые «Реплики» от Ильшата Аминова

Из новшеств сезона – смена ведущего в программе «Таяну ноктасы» («Точка опоры»), где Альберта Шакирова заменит Айваз Садыров. Программу он будет вести вместе с Луизой Закировой. Корреспонденты программы «Туган авылым» («Родная деревня») отправляются в ближайшее время в Тюмень – в новых выпусках программы зрители узнают, как живут татары там.

«Проект о жизни татарских деревень в разных регионах России создан по поручению Рустама Минниханова. Наша бригада выезжает в разные регионы России – туда, где есть крепкие, сильные татарские деревни. Проект создается совместно со Всемирным конгрессом татар. Причем мы ездим в эти деревни уже и по приглашению самих местных жителей. Если первые эфиры ВКТ активно предлагал нам регионы и сами деревни, то теперь в этот процесс подключились и сами жители татарских деревень», – подчеркнула Алина Сулейманова.

В социальных сетях ТНВ запустил блиц-проект «Реплика от Ильшата Аминова» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В социальных сетях ТНВ запустил блиц-проект «Реплика от Ильшата Аминова». Генеральный директор холдинга ТНВ, депутат Госсовета Татарстан комментирует значимые события и процессы в обществе.

В новом телевизионном сезоне ТНВ, как и прежде, надеется на поддержку и интерес телезрителей. А телезрители канала, отметила исполнительный директор – главный редактор ТНВ, живут в разных регионах России и даже мира.

«Ведь ТНВ вещает и на спутник. Сигнал “ТНВ-Планета” везде добирается, поэтому мы очень верим, что наша работа будет востребована. Бергә булыйк, бердәм булыйк! («Будем вместе, будем едины!», – прим. Т-и)» – подытожила она.