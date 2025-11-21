«Пусть наступит мир»: 80-летняя жительница Мензелинска стала волонтером СВО
В Мензелинске Мустафиду Валееву знают под теплым именем – тетя Маша. Уже больше десяти лет она активный участник местного общества инвалидов, и все это время ее жизнь связана с помощью тем, кто находится на передовой специальной военной операции. Здесь ее ценят за заботу, трудолюбие и ту особую поддержку, которую она дарит бойцам.
Сегодня в обществе кипит работа: дружная команда готовит материалы для маскировочных сетей. Эти сети станут надежным укрытием для наших солдат. Недавно волонтеры привезли четыре рулона ткани, и за две недели участники общества нарезали из них тысячи лент – каждый рулон длиной по 240 метров.
Заместитель председателя общества инвалидов Вера Сидорова рассказывает: «Мы бы и сети плели, но условий нет. У нас удобный стол, чтобы разлиновывать полоски. Все дружно беремся за работу. Каждый помогает, как может. Мы не только делаем заготовки для масксетей, но и шинкуем овощи для сушки. Из этих овощей волонтеры под руководством Марины Зайнутдиновой делают сухие супы».
Мустафида Сафовна ловко сворачивает очередную ленту в аккуратный рулончик и улыбается. «Когда работаешь вместе и есть о чем поговорить, дело идет быстрее», – говорит она.
Она признается, что сначала ленты делали шириной 4,5 см, но по просьбе тех, кто плетет сети, перешли на ленты шириной 10 см.
Хотя по образованию тетя Маша – зоотехник, всю жизнь она проработала бухгалтером. В декабре ей исполнится 80 лет. Но главное желание к юбилею – не праздник, это мир.
Эта тема для нее особенно тяжелая: трое племянников были призваны на СВО. Один из них погиб, другой пропал без вести.
«Очень жалко наших мальчишек. Скорее бы они вернулись домой – к своим семьям, родителям. Пусть наступит мир», – говорит тетя Маша. В обществе инвалидов она нашла не только друзей и поддержку, но и возможность быть нужной. А ее труд, от чистого сердца, становится частью большого дела, которое объединяет людей в тылу.
В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.
«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.
Материал подготовлен при участии Ильсеяр Хаертдиновой.