«Пусть наступит мир»: 80-летняя жительница Мензелинска стала волонтером СВО

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В Мензелинске Мустафиду Валееву знают под теплым именем – тетя Маша. Уже больше десяти лет она активный участник местного общества инвалидов, и все это время ее жизнь связана с помощью тем, кто находится на передовой специальной военной операции. Здесь ее ценят за заботу, трудолюбие и ту особую поддержку, которую она дарит бойцам.

Сегодня в обществе кипит работа: дружная команда готовит материалы для маскировочных сетей. Эти сети станут надежным укрытием для наших солдат. Недавно волонтеры привезли четыре рулона ткани, и за две недели участники общества нарезали из них тысячи лент – каждый рулон длиной по 240 метров.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Заместитель председателя общества инвалидов Вера Сидорова рассказывает: «Мы бы и сети плели, но условий нет. У нас удобный стол, чтобы разлиновывать полоски. Все дружно беремся за работу. Каждый помогает, как может. Мы не только делаем заготовки для масксетей, но и шинкуем овощи для сушки. Из этих овощей волонтеры под руководством Марины Зайнутдиновой делают сухие супы».

Мустафида Сафовна ловко сворачивает очередную ленту в аккуратный рулончик и улыбается. «Когда работаешь вместе и есть о чем поговорить, дело идет быстрее», – говорит она.

Она признается, что сначала ленты делали шириной 4,5 см, но по просьбе тех, кто плетет сети, перешли на ленты шириной 10 см.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

Хотя по образованию тетя Маша – зоотехник, всю жизнь она проработала бухгалтером. В декабре ей исполнится 80 лет. Но главное желание к юбилею – не праздник, это мир.

Эта тема для нее особенно тяжелая: трое племянников были призваны на СВО. Один из них погиб, другой пропал без вести.

«Очень жалко наших мальчишек. Скорее бы они вернулись домой – к своим семьям, родителям. Пусть наступит мир», – говорит тетя Маша. В обществе инвалидов она нашла не только друзей и поддержку, но и возможность быть нужной. А ее труд, от чистого сердца, становится частью большого дела, которое объединяет людей в тылу.

Фото предоставлено Ильсеяр Хаертдиновой

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.