«Пусть наши дни будут мирными»: 99-летний участник войны из Татарстана сделал свой выбор

Фото: © Гюзель Хилавиева

Ветеран Великой Отечественной войны Хайрутдин Салахов из деревни Утямышево Апастовского района желает, чтобы будущее страны было в крепких руках. Аксакал, прошедший войну, пришел на избирательный участок №901, расположенный в Утямышевском сельском клубе, и проголосовал на выборах Президента Российской Федерации.

99-летнего ветерана с большим уважением встретили на избирательном участке. Боровшийся за мирную жизнь страны татарстанец пожелал, чтобы будущее страны было в крепких руках.

«Все тяготы и лишения войны хранятся глубоко в душе. Я очень рад за сына, который сегодня живет прекрасной жизнью. Ощущаю огромное уважение окружающих. Счастливо живу рядом с детьми и внуками. Пусть наши дни будут мирными. Пусть молодому поколению не придется пройти через то, что прошли мы», — пожелал ветеран.

Фото: © Гюзель Хилавиева

Пятнадцатого марта в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии, также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта.

Фото: © Гюзель Хилавиева

Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов. На избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).