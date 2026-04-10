«Пусть напоминает о подвиге»: школе Актанышского района передали бронежилет участника СВО

В Актанышском районе в Старокурмашевской школе прошла патриотическая встреча – в школьном патриотическом зале собрались матери и жены военнослужащих 430-го мотострелкового полка из Набережных Челнов – участники специальной военной операции. Главным моментом встречи стало возвращение на родину личной реликвии – бронежилета выпускника школы Илнара Гараева.

Эта вещь, прошедшая вместе с бойцом боевой путь, стала символом мужества, верности воинскому долгу и памяти о земляке. Как рассказали гости, бронежилет должен был лично передать семье Илнара его боевой товарищ – челнинец Рустам Макулов. Однако осуществить задуманное он не успел. Его волю исполнила супруга – Наталья Владимировна, которая вместе с родственниками бойцов привезла реликвию в родное село.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Сначала бронежилет планировали передать сестре героя – Гульчачак Фасиковой. Но она приняла решение, которое стало значимым для всей школы: бронежилет должен храниться в музее, чтобы «напоминать нынешним и будущим ученикам о подвиге земляков».

Сегодня в школьном музее уже оформлена экспозиция, посвященная участникам специальной военной операции. Здесь находится и «Парта героя» Илнара Гараева – за ней он учился в школьные годы. Теперь рядом с ней будет храниться и его бронежилет, как живая связь поколений.

Встреча прошла в особой, проникновенной атмосфере. Гости поблагодарили педагогов и школьников за бережное отношение к памяти. «Спасибо за то, что храните память о наших ребятах, за искренность и уважение к их подвигу», – отметили они.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

Имя Илнара Гараева хорошо известно в родном селе. Он родился 31 июля 1991 года в городе Минзеля, детство провел в Башкортостане, а затем семья вернулась в село Кыр-Каентюба Актанышского района. Учился в Кыр-Каентюбинской и Старокурмашевской школах, где его запомнили как спокойного, доброжелательного и трудолюбивого ученика.

Получив профессию тракториста-машиниста, Илнар был призван в армию и служил сапером. После службы работал механизатором в агрофирме, где проявил себя ответственным специалистом. Его жизнь рано была омрачена тяжелыми потерями – сначала он лишился матери, затем отца.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

27 октября 2022 года Илнар Гараев был мобилизован. После подготовки в Казани он был направлен в состав 430-го мотострелкового полка. Службу нес на территории Донецкой Народной Республики, участвовал в боевых задачах, в том числе вместе со штурмовыми подразделениями.

В марте 2024 года он отправился на боевое задание в составе группы из шести военнослужащих. С 15 марта Илнар числился пропавшим без вести. Позднее стало известно, что в районе населенного пункта Сладкое погибли пятеро бойцов. Один из группы выжил, получив тяжелое ранение.

Фото предоставлено Лейсан Газизовой

В октябре 2024 года решением суда Илнар Гараев был признан погибшим. 2 ноября его родным передали справку о смерти. Тело бойца до сих пор не найдено.

За проявленное мужество он был награжден медалью «Участник специальной военной операции».

Фото предоставлено Лейсан Газизовой