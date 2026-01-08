«Пусть наконец наступит мир»: фронтовик из Нурлатского района отметил 101 год

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Глава Нурлатского муниципального района Дамир Ишкинеев поздравил жителя села Чулпаново, ветерана Великой Отечественной войны Каима Самигулловича Самигуллина с днем рождения – 3 января ему исполнился 101 год.

Именинник встретил гостей в приподнятом настроении. Бодрый и улыбчивый, он тепло приветствовал главу района. Дамир Ишкинеев вручил ветерану Благодарственное письмо, поздравительное послание Президента Российской Федерации Владимира Путина и памятные подарки.

«Каим Самигуллович, Вы – гордость не только нашего района, но и всей республики и страны. От всей души поздравляю Вас с днем рождения и желаю крепкого здоровья», – отметил глава района.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Теплые слова поздравлений ветерану также адресовали председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Нурлатского района Разия Садретдинова и руководитель Нурлатского местного отделения Всемирного конгресса татар Альфия Галаутдинова.

За праздничным столом Каим Самигуллович поделился воспоминаниями о непростых довоенных годах, связанных с репрессией отца, а также рассказал о своем боевом пути на фронтах Великой Отечественной войны.

В армию его призвали в январе 1943 года. Он учился в школе младшего комсостава 6-й учебной бригады минометного полка на станции Юдино, получил звание сержанта и был направлен на Центральный фронт маршала Рокоссовского. Участвовал в знаменитом сражении на Орловско-Курской дуге, затем воевал в Карачевской стрелковой дивизии 242-го полка Брянского фронта. В сентябре в боях за Брянск был тяжело ранен, в госпитале ему ампутировали ногу. В 1944 году фронтовик вернулся домой.

Каим Самигуллин награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, юбилейными медалями. После войны работал секретарем сельсовета, затем бухгалтером в родном колхозе.

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Судьба наградила его и счастливым браком. Сегодня ветеран окружен заботой и вниманием большой и дружной семьи: у него шестеро детей, десять внуков и двадцать один правнук. Вместе с родными он с нетерпением ждет появления на свет первой праправнучки – она должна родиться в феврале.

«Мы всю жизнь чувствовали любовь своих родителей, – рассказывает старшая дочь Карибя Ахунова. – До сих пор удивляюсь силе и воле папы. Когда он ездил в райцентр, никогда не возвращался с пустыми руками. Обязательно привозил нам, детям, городские гостинцы. А ведь он без ноги. Пусть Всевышний дарует ему здоровья и в будущем».

Фото предоставлено Сиренью Самерхановой

Каим Самигуллович лишь улыбается в ответ и благодарит гостей за визит.

«Вы всегда находите время навестить меня. Большое спасибо за внимание и заботу. Пусть будут успешны ваши дела, наконец наступит мир, мужчины вернутся домой – к своим семьям, детям», – говорит ветеран.

Перешагнув вековой рубеж, Каим Самигуллович и сегодня живет активной жизнью: посещает мечеть, совершает пятикратный намаз, читает газеты, интересуется всем, что происходит в мире.