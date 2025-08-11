«Пусть минспорт выплачивает компенсацию» - агент Сафонов о новом лимите на легионеров

Известный российский агент Алексей Сафонов в беседе с корреспондентом «ТИ-Спорта» прокомментировал введение нового лимита на легионеров в РПЛ с сезона 2026/27.

«Очень много нюансов во всей этой истории. Я слышал, что рассматривают вариант, при котором футболисты из стран БРИКС не будут считаться легионерами. Соответственно, бразильцы, которые есть, к примеру, в «Зените», под этот лимит не попадут. Конечно, суперталанты из России в любом случае будут играть. Батраков, Кисляк, Раков, Пиняев и другие дарования – они так и так пробьются в состав хоть при каком лимите. Вообще, если бы я был причастен к этому закону о лимите на легионеров, то сделал бы больше акцент не на количестве, а на качестве иностранцев. Ну вот как в Англии же действует правило – футболист там должен отыграть определенный процент матчей за свою национальную сборную. Поэтому в АПЛ и приезжают качественные легионеры, а не как у нас: иногда клубы берут каких-то двадцатикопеечных иностранных дровяных игроков, тратят на них бюджетные деньги и получают не пойми что. Некоторые вообще – уровень Первой лиги, даже хуже иногда. Сколько ребят такого же уровня есть в академиях? Да с десяток точно. Поэтому если уж везете легионера, то того, который на голову выше большинства футболистов в команде.

Межсезонье в следующем году будет особенно тяжелым для российских клубов? Я думаю, непростым точно. Ведь надо будет расставаться с определенным количеством иностранцев на действующих контрактах. Пусть тогда министерство спорта выплачивает компенсацию тем иностранцам, которых клубы будут расторгать. Или пусть тогда закон о новом лимите не будет распространяться на легионеров, соглашения с которыми были заключены летом 2025 года», – сказал Сафонов.

Прежний лимит на легионеров в РПЛ проходил по системе 8+13 (восемь – на поле, еще 13 – в заявке). Новый лимит на легионеров будет работать по системе 5+10.