«Пусть едет с любовью и надеждой»: Качаловский театр подарил Лисичанску КАМАЗ

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. Качалова подарил грузовой автомобиль КАМАЗ для нужд Лисичанска.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Художественный руководитель — директор театра Александр Славутский рассказал, что грузовик театру подарил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Он отметил, автомобиль прошел лишь обкатку, ездил совсем немного.

«Мы рады, что Рустам Нургалиевич поддержал наше предложение передать этот КАМАЗ администрации Лисичанска, чтобы он приносил пользу людям, которые защищают нашу Родину. Мы убеждены, что машина будет приносить пользу мирному населению и победа будет за нами!» – рассказал Славутский.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Директор передал ключи от КАМАЗа вместе с буклетом театра вице-премьеру Татарстана Евгению Варакину.

«Люди, которые воюют, должны понимать, что они нужны. Они воюют нее за какие-то деньги, а за свою Родину. Мы это понимаем, все наши актеры думают так. Это совершенно искреннее желание помочь своей стране, своему народу», – продолжил художественный руководитель театра.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

Евгений Варакин в ответ поблагодарил Александра Славутского и отметил, что это поступок истинного патриота.

«Все вы знаете, какая ситуация складывается там. Уходя из города, нацисты уничтожили не только инфраструктуру, но и транспортные средства. Любая такая машина, любая помощь – это неоценимо», – рассказал вице-премьер республики.

Этот КАМАЗ будет обслуживать 10 гуманитарных центров Лисичанска. Кроме того, автомобиль будет развозить продукты питания, стройматериалы и другие жизненно необходимые вещи для 37 тысяч лисичанцев.

Фото: © Эвелина Киселева / «Татар-информ»

«Уже завтра КАМАЗ выезжает в город Лисичанск. Он едет не пустой, а с гуманитарной помощью. В него загружены различные запчасти, задвижки для того, чтобы пустить тепло в городе. Мы планируем, что в этом году сможем это сделать. Если в том году зима у нас прошла без света, газа и воды, то в этом году в городе 100% появился газ, свет появился на 50%. Мы планируем, что в этом году жители будут жить не с буржуйками в своих квартирах, а с централизованным отоплением», – отметил Евгений Варакин.

Александр Славутский добавил, что грузовой автомобиль КАМАЗ поедет на новые территории с любовью и надеждой.