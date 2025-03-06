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На главную ТИ-Спорт 6 марта 2025 19:28

«Пусть Большунов читает правила». Вяльбе о критике Александром судейства

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«Пусть Большунов читает правила». Вяльбе о критике Александром судейства
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала слова Александра Большунова о том, что Сергей Устюгов проколол ему мышцу и должен был быть дисквалифицирован по международным правилам.

«Я не слышала, что там Саша заявлял. Пусть Большунов читает правила. Откроет правила, придёт к членам жюри и вместе с ними посмотрит все эти инциденты и увидит, кто и что сделал», – передает слова Вяльбе «Матч ТВ».

Напомним, в полуфинале гонок спринтом классическим стилем на Чемпионате России по лыжным гонкам Большунов зацепил палки и лыжи Устюгова во время ускорения, из-за чего Сергей чуть не потерял равновесие. Затем Устюгов махнул палкой в сторону Александра. В итоге Большунов получил желтую карточку за своей поведение, а также не сумел квалифицироваться в финал, финишировав третьим в полуфинале. Устюгов же вышел в решающую стадию и победил.

Чемпионат России по лыжным гонкам в Казани начался 1 марта и завершится 9-го числа. Следующие старты состоятся 8 марта по дисциплине командный спринт свободным стилем. Ранее поселок Мирный принимал Кубок России по лыжам.

#елена вяльбе #Александр Большунов #чемпионат россии по лыжным гонкам #поселок Мирный #Казань
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