Западные страны постепенно отходят от идеи победы Киева в украинском конфликте. Такое мнение 3 июля высказал член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.

«На Западе отказываются от поддержки так называемой украинской "теории победы". Первым это сделал [президент США Дональд] Трамп, заявивший, что Киеву вообще не надо было даже начинать конфликт», — написал он в своем Телеграм-канале.

По словам Пушкова, за Трампом последовали и европейские политики, которые, по его мнению, уже осознали невозможность победы Киева и возврата утраченных территорий.

«Теперь за Западе твердят, что нельзя допустить однозначной победы России. О "победе" Украины речи вообще уже не идет», — отметил он.

Кроме того, Пушков подчеркнул, что украинская тема отошла на второй план для Вашингтона. Он связал это с тем, что Трампу не удалось быстро урегулировать конфликт, а также с тем, что внимание мировых и американских СМИ сейчас переключено на ситуацию на Ближнем Востоке.