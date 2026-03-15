Отмена санкций против российской нефтегазовой отрасли могла бы укрепить экономику стран Евросоюза. Такое мнение в своем телеграм-канале выразил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Алексей Пушков.

По его словам, особенно актуальным этот вопрос становится на фоне ситуации на мировых энергетических рынках.

«Отмена санкций против российской нефти и газа, безусловно, усилит европейскую экономику, особенно в условиях войны на Ближнем Востоке, создавшей “идеальный шторм” на международных энергетических рынках», – написал сенатор.

Пушков добавил, что снятие ограничений позволило бы европейским обществам, которые сталкиваются с ростом цен на энергоресурсы, лучше подготовиться к современным экономическим вызовам.

«Отмена санкций укрепит перспективы мира в Европе, тем более что подлинная безопасность Европы не может быть построена без участия России», – считает политик.