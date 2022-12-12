Пушков резко отреагировал на слова французского генерала в отставке об ударах на 9 Мая

Сенатор Алексей Пушков раскритиковал заявление французского отставного генерала Иностранного легиона Мишеля Яковлеффа о том, что ВСУ могут нанести удары по российским парадам, посвященным 9 Мая.

«Вот такие политические идиоты вполне могут довести дело до прямого столкновения НАТО и России. Сидит в Париже, рассуждает об ударе по Москве, с пустой головой и полным непониманием возможных последствий», – написал он в своем телеграм-канале.

Яковлефф в беседе с телеканалом LCI отметил, что украинские подразделения могут совершить и другие атаки, и на этот раз гораздо более символические.