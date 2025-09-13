Пушков посоветовал Стуббу вернуться к жене от Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова главы Финляндии Александра Стубба о том, что на неделе он провел с президентом Украины Владимиром Зеленским больше времени, чем с супругой.

«По словам президента Финляндии Стубба, у него ощущение, что он проводит с Зеленским больше времени, чем со своей женой. Однако, насколько можно судить, это мало на что влияет: Зеленский по-прежнему недоволен. Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

В четверг Стубб прибыл с визитом на Украину. На пресс-конференции в Киеве он отметил, что за неделю провел с Зеленским больше времени, чем со своей женой.