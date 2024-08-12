Пушков показал сошедшего «Сына зари» на закрытии Олимпийских игр: Точно не человек

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже прошла, сохранив свою скандальную стилистику, как было на открытии. Об этом написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем телеграм-канале.

«Смысловая стилистика скандального открытия была сохранена», - говорится в посте Пушкова.

Он напомнил, что ранее организаторы Олимпийских игр-2024 (далее – ОИ) в Париже обещали сошествие «Сына зари». В итоге он спустился. Как сказал Пушков, это было «то ли насекомое, то ли демон, скорее второе, но точно не человек». Также автор поста показал фото этого существа.

Фото: телеграм-канал Алексея Пушкова

Напомним, ОИ прошли с 26 июля по 11 августа. Церемонию закрытия провели на стадионе «Стад де Франс». К Играм допустили 15 российских спортсменов при условии, что они выступят в нейтральном статусе, без российских флага и гимна. Также награды россиян не отображали в медальной таблице. Следующие летние Олимпийские игры запланировали в Лос-Анджеле в 2028-м.