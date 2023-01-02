Сенатор Алексей Пушков назвал три региона, конфликт в которых может перерасти в Третью мировую войну. Таким образом он прокомментировал статью 19FortyFive, в которой указаны пять подобных очагов.

«Украина, Тайвань и Корейский полуостров – вот три места, где развитие событий может спровоцировать военный конфликт с участием ведущих держав мира. Из-за политики США и других стран НАТО Украина остается наиболее вероятной точкой столкновения такого типа», – написал сенатор в своем телеграм-канале.

Он отметил, что на деле Третья мировая не начнется «ни из-за стычек между Грецией и Турцией, ни из-за ограниченного территориального конфликта между Индией и Китаем».

Пушков заметил, что Сирия, которая была зоной повышенной угрозы конфликта между Россией и США еще несколько лет назад, теперь среди потенциально взрывных зон не фигурирует, поскольку Штатам и их союзникам там пришлось отступить.