Пушков назвал борьбу с кибермошенничеством непрерывной задачей

Борьбу с кибермошенничеством невозможно завершить раз и навсегда, однако ее необходимо вести постоянно. Такое мнение высказал председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков по итогам заседания комиссии, посвященного вопросам информационного противодействия и законодательного регулирования в сфере кибермошенничества, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что отдельные направления – законодательное регулирование, работа правоохранительных органов и информационная сфера – требуют постоянного и повышенного внимания. По его словам, окончательно решить проблемы в этих областях практически невозможно.

В качестве примера Пушков привел борьбу с наркотрафиком, подчеркнув, что полностью остановить его крайне сложно из-за появления новых способов доставки, однако отказ от противодействия привел бы к разрушительным последствиям для общества. Аналогичная ситуация, по его мнению, складывается и в сфере кибермошенничества.

Глава комиссии Совфеда также подчеркнул, что эта сфера носит высокотехнологичный характер и постоянно меняется. Он указал, что с развитием искусственного интеллекта и технологий дипфейков кибермошенничество приобретает новые формы, что делает невозможным окончательное решение проблемы.