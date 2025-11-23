news_header_top
Политика 23 ноября 2025 20:08

Пушков: европейцы сказали Зеленскому тихо сопротивляться начинаниям Трампа

Член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не спешит публично комментировать предложенный США план по урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Зеленский опасается, что открытое обсуждение плана может еще больше ослабить его поддержку внутри государства, которая уже пострадала из-за коррупционных скандалов.

«У Зеленского есть официальная позиция для Украины – никаких уступок, и другая позиция – для США, которую он не хочет афишировать», – написал Пушков в своем Телеграм-канале.

Сенатор также отметил, что глава киевского режима планирует торговаться по поводу условий предложенного американским президентом Дональдом Трампом плана.

По словам Пушкова, европейские страны продолжают оказывать Зеленскому поддержку и советуют «тихо сопротивляться» инициативам Трампа до появления собственного альтернативного предложения.

