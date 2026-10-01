«Пушкинская карта» объединит Татарстан, Марий Эл и Чувашию

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

На межрегиональном круглом столе к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле обсудили формирование единого культурного пространства Татарстана, Марий Эл и Чувашии. Школьники и студенты смогут посещать площадки соседних регионов, а учреждения культуры – привлекать новую аудиторию.

Как сообщила начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Минкультуры РТ Айгуль Софийская, Татарстан занимает второе место в России по доле зарегистрированных в приложении «Госуслуги.Культура» участников «Пушкинской карты» и четвертое – по количеству выпустивших карту.

За пять лет «Пушкинская карта» стала не просто инструментом финансовой поддержки молодежи, а мощным механизмом формирования культурных привычек. Для Татарстана программа – один из приоритетов: молодежь вовлекают в музеи, театры, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и библиотеки.

В 2026 году 407 тыс. молодых жителей республики выпустили «Пушкинскую карту» в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». На портале «ПроКультура» зарегистрировано 405 организаций Татарстана. За первое полугодие этого года учреждения культуры продали 437 тыс. билетов на 237 млн рублей. По объему финансирования республика занимает четвертое место среди регионов России.

Количество активных держателей карты – тех, кто совершал покупку хотя бы раз в месяц, – по данным Минкультуры РФ составило 189 тыс. человек, или 75% от актуальных держателей карт в Татарстане. Наибольшее число держателей – 14-летние: 156 тыс. человек.

Среди государственных учреждений культуры наибольший интерес у молодежи вызывают «Татаркино», Нацмузей РТ, театр им. Тинчурина, филармония им. Габдуллы Тукая, а среди образовательных – Альметьевский музыкальный колледж.

По данным ВТБ, в рейтинге регионов по собранным заявлениям на выпуск карты Татарстан занимает второе место – 70% оформивших, после Чувашии (88%). Далее следует Тамбовская область (69%).

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

Заместитель министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл Николай Любимов отметил, что в республике к программе подключено 78 учреждений культуры, а с начала года карту оформили около 50 тысяч человек. Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова рассказала, что 78% жителей Чувашии в возрасте 14–22 лет оформили «Пушкинскую карту».

Начальник управления «Пушкинская карта» банка ВТБ Юлия Ручкина отметила растущую популярность проекта среди молодежи. Программа «Пушкинская карта» за пять лет стала флагманским культурным проектом для молодежи страны: приобретено 115 млн билетов на общую сумму 58 млрд рублей, рассказала она.

«Для банка ВТБ большая честь быть частью этого большого федерального проекта и в то же время – ответственность», – подчеркнула Ручкина.

Банк ВТБ выступает оператором программы с 1 января этого года. На сегодняшний день каждый второй молодой человек в стране имеет «Пушкинскую карту» ВТБ.

«Это не предел. Мы, конечно, хотим, чтобы каждый молодой человек в стране имел «Пушкинскую карту» и возможность сходить на культурные мероприятия», – заметила Ручкина.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

Она напомнила, что, когда оператором был Почта Банк, к концу 2025 года было выпущено 13 млн карт. Сейчас темпы выдачи ежедневно в среднем в 2–2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Мы хотим дальше этот оборот удерживать, к концу года достичь еще больших показателей», – добавила Ручкина.

Она назвала топ-3 интересов молодежи по программе: на первом месте – кино, на втором – театры, дома культуры и клубы, на третьем – музеи. Среди лидеров по посещаемости за пять лет – Марийский театр и Третьяковская галерея. По словам Ручкиной, с начала этого года уже приобретено 14 млн билетов, а афиша постоянно пополняется Министерством культуры.

В заключение Юлия Ручкина поддержала идею «треугольника культурного Поволжья».

«Очень интересная тема и вообще сама идея. Когда задумка реализуется, в программу будет вовлечено еще больше молодежи», – заявила она.

Интерес молодежи к «Пушкинской карте» не угасает. ВТБ намерен сохранять высокие темпы выдачи карт и увеличивать показатели до конца года.