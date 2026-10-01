Пушкинская карта объединит культурные маршруты Татарстана, Марий Эл и Чувашии

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

В Йошкар-Оле предложили развивать единое культурное пространство Поволжья, чтобы школьники и студенты могли посещать музеи, театры и другие площадки соседних регионов по «Пушкинской карте». Идею обсудили представители органов власти, учреждений культуры и ВТБ на круглом столе.

В Доме дружбы народов Республики Марий Эл 29 сентября 2026 г. состоялся круглый стол «Пушкинская карта – важный элемент новой культуры Поволжья», посвященный пятилетию федеральной программы. Участники обсудили создание межрегионального культурного маршрута Татарстан – Марий Эл – Чувашия: обмен афишами и гастролями, организованные поездки школьников и студентов, совместные образовательные программы и продвижение культурных событий трех регионов.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

«Нам необходимо создавать условия для того, чтобы молодые люди могли знакомиться с культурой не только своего региона, но и соседних территорий. У трех республик есть для этого все возможности – сильные учреждения культуры, интересные проекты и заинтересованная молодежь», – отметил заместитель председателя Правительства Республики Марий Эл – министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики Светлана Каликова подчеркнула, что следующим этапом должна стать работа с теми молодыми людьми, которые уже получили карту, но еще не начали активно ей пользоваться.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

«Что нам нужно сделать для того, чтобы те ребята, которые уже получили «Пушкинскую карту», пришли в учреждение культуры?» – обозначила министр одну из ключевых задач программы. По ее словам, Чувашия готова развивать обменные поездки и принимать школьников и студентов из соседних регионов.

В Татарстане одним из направлений развития программы также рассматривают системное межрегиональное взаимодействие. Начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Республики Татарстан Айгуль Софийская предложила создать общий календарь культурных событий, обмениваться афишами и развивать совместные фестивали, гастроли и образовательные маршруты.

«Пять лет – это только начало. Нам важно не только сохранять уже сформированные практики, но и создавать новые механизмы взаимодействия. Это может быть единый календарь культурных событий, обмен афишами, совместные фестивали, образовательные маршруты и проекты, которые позволят молодежи знакомиться с культурой соседних регионов», – подчеркнула руководитель отдела стратегического планирования и прогнозирования Министерства культуры Республики Татарстан Айгуль Софийская.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

Возможности для такого объединения есть и на уровне цифровой инфраструктуры. Начальник управления «Пушкинская карта» ВТБ Юлия Ручкина сообщила, что за пять лет по программе в России было приобретено свыше 115 млн билетов на сумму более 58 млрд рублей. По ее словам, карта постепенно становится инструментом, который помогает не только бесплатно посещать культурные мероприятия, но и ориентироваться в афише мероприятий учреждений культуры.

«Очень интересная тема круглого стола и сама идея треугольника культуры Поволжья. Я уверена, что ее реализация позволит вовлечь еще больше участников в программу. Ведь Пушкинская карта является навигатором интересов нашей молодежи, помогает открывать новые культурные маршруты», – отметила Юлия Ручкина, добавив, что среди наиболее востребованных направлений – кино, театры и дома культуры, а также музеи.

Фото: пресс-служба Минкультуры Марий Эл

В Марий Эл за время действия программы по «Пушкинской карте» было потрачено более 40 млн рублей на посещение музеев, театров и культурных мероприятий. Участники дискуссии отметили, что объединение культурных предложений трех республик может расширить выбор для молодых людей и одновременно помочь учреждениям культуры привлечь новую аудиторию.

По итогам встречи участники договорились продолжить обсуждение совместных проектов и механизмов межрегионального взаимодействия.