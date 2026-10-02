«Пушкинская карта на Волге»: Татарстан, Марий Эл и Чувашия объединяют молодёжь

Единое культурное пространство Татарстана, Марий Эл и Чувашии, запуск фестиваля «Пушкинская карта на Волге» в 2027 году, развитие межрегионального культурного туризма и другие проекты обсудили на круглом столе к пятилетию «Пушкинской карты» в Йошкар-Оле.





Татарстан, Марий Эл и Чувашия договорились о совместных проектах

Новые прорывные проекты в сфере культуры обсудили Татарстан, Марий Эл и Чувашия. Школьники и студенты трёх регионов смогут посещать площадки соседних республик, а учреждения культуры — привлекать новую аудиторию. Межрегиональный круглый стол, посвящённый пятилетию программы «Пушкинская карта», прошёл в Йошкар-Оле. Инициатором встречи выступил Татарстан, оператор программы — ВТБ.

Заместитель председателя правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов отметил, что «Пушкинская карта» — уникальный проект, инициированный Президентом России Владимиром Путиным, и важный инструмент культурного воспитания молодёжи. Он поблагодарил Татарстан и ВТБ за организацию встречи и предложил сформировать устойчивое взаимодействие между регионами культурного треугольника Чувашия — Марий Эл — Татарстан.

Министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Светлана Каликова рассказала, что в регионе к программе подключены 99 учреждений культуры: 12 государственных, 7 частных и остальные муниципальные. Чувашия вялятся лидером по охвату молодежи «Пушкинской картой», она есть у 78% молодых людей проживающих в регионе. При этом Марий Эл лидирует в России по количеству проданных билетов на 1 тыс. карт — 26 тыс. билетов. Среднероссийский показатель составляет 7,9 тыс., в Чувашии — 16,5 тыс.

Среди проблем собравшиеся эксперты назвали недостаточную активность части молодёжи, получившей карту, и слабую вовлечённость муниципальных учреждений. Отдельно обсуждалась адаптация театрального репертуара под школьную программу и совместные межрегиональные проекты.

Татарстан — второй в России по вовлечению молодёжи в культуру

Как сообщила начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования Минкультуры РТ Айгуль Софийская, Татарстан занимает второе место в России по доле зарегистрированных в приложении «Госуслуги.Культура» участников «Пушкинской карты» и четвёртое — по количеству выпустивших карту.

За пять лет «Пушкинская карта» стала не просто инструментом финансовой поддержки молодёжи, а мощным механизмом формирования культурных привычек. Для Татарстана программа — один из приоритетов: молодёжь вовлекают в музеи, театры, кинотеатры, культурно-досуговые учреждения, детские школы искусств и библиотеки.

С момента действия программы 407 тыс. молодых жителей республики выпустили «Пушкинскую карту» в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». На портале «ПроКультура» зарегистрировано 405 организаций Татарстана. За первое полугодие этого года учреждения культуры продали 437 тыс. билетов на 237 млн рублей. По объёму финансирования республика занимает четвёртое место среди регионов России.

Количество активных держателей карты — тех, кто совершал покупку хотя бы раз в месяц, — по данным Минкультуры РФ составило 189 тыс. человек, или 75% от актуальных держателей карт в Татарстане. Наибольшее число держателей — 14-летние: 156 тыс. человек.

Среди государственных учреждений культуры наибольший интерес у молодёжи вызывают «Татаркино», Нацмузей РТ, театр им. Тинчурина, филармония им. Габдуллы Тукая, а среди образовательных — Альметьевский музыкальный колледж.

Музеи Татарстана расширяют аудиторию через интерактивные программы

Участники встречи подробно рассказали о популярных культурных проектах в Татарстане. Национальный музей РТ одним из первых подключился к «Пушкинской карте» и стал лидером по числу образовательных программ, сообщила заместитель генерального директора по культурно-образовательной деятельности Национального музея РТ Зарина Сафина.

В Казани у музея 12 филиалов, ещё 3 — в районах. Всего в республике 188 музеев. Помимо экскурсий, музей проводит театрализованные интерактивные спектакли, например «Машина времени», и выезжает по районам.

«Дети приходят на экскурсии, где оживает царица Сююмбике, а Екатерина II рассказывает о приезде в Казанскую губернию», — поделилась Сафина.

Директор Ресурсного центра внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры РТ Алсу Мифтахова отметила, что «Пушкинская карта» открывает школьникам доступ к учреждениям культуры. Межрегиональное взаимодействие уже налаживается через портал образования, но предстоит решить, кто станет оператором совместной экскурсионной программы или единой платформы. Она предложила создать реестр локальных амбассадоров — проводников в каждом регионе.

Центр «Эрмитаж-Казань» с 2023 года реализует программу для сельских школ: берёт на себя логистику, привозит детей из шести районов, предлагает восемь программ и пять направлений.

«Пушкинская карта — это возможность прийти в музей, но главное, чтобы продукт был интересен молодой аудитории», — подчеркнула начальник отдела «Центр „Эрмитаж-Казань“» Маргарита Тихонова.

Каждый второй молодой россиянин имеет «Пушкинскую карту»

По данным ВТБ, в рейтинге регионов по собранным заявкам на выпуск карты Татарстан занимает второе место — 70% оформивших карту, после Чувашии (78%). Далее следует Тамбовская область (69%).

Начальник управления «Пушкинская карта» банка ВТБ Юлия Ручкина отметила растущую популярность проекта среди молодёжи. Программа «Пушкинская карта» за пять лет стала флагманским культурным проектом для молодёжи страны: приобретено 115 млн билетов на общую сумму 58 млрд рублей, рассказала она.

«Для банка большая честь быть частью этого большого федерального проекта и в то же время — ответственность», — подчеркнула Ручкина.

По решению Правительства РФ банк ВТБ выступает оператором программы с 1 января этого года. На сегодняшний день каждый второй молодой человек в стране имеет «Пушкинскую карту».

«Это не предел. Мы, конечно, хотим, чтобы каждый молодой человек в стране имел «Пушкинскую карту» и возможность сходить на культурные мероприятия», — заметила Ручкина.

Она напомнила, что, когда оператором был Почта Банк, к концу 2025 года было выпущено 13 млн карт. Сейчас темпы выдачи ежедневно в среднем в 2–2,5 раза выше, чем за аналогичный период 2025 года.

«Мы хотим дальше этот оборот удерживать, к концу года достичь ещё больших показателей», — добавила Ручкина.

Она назвала топ-3 интересов молодёжи по программе: на первом месте — кино, на втором — театры, дома культуры и клубы, на третьем — музеи. Среди лидеров по посещаемости за пять лет — Марийский театр и Третьяковская галерея. По словам Ручкиной, с начала этого года уже приобретено 14 млн билетов, а афиша постоянно пополняется Министерством культуры.

Юлия Ручкина также поддержала идею культурного треугольника Поволжья.

«Очень интересная тема круглого стола и вообще сама идея. Когда задумка реализуется, в программу будет вовлечено ещё больше молодёжи», — заявила она.

Интерес молодёжи к «Пушкинской карте» не угасает. Банк намерен сохранять высокие темпы выдачи карт и увеличивать показатели до конца года.

Три региона запустят новый фестиваль «Пушкинская карта на Волге»

Татарстан, Марий Эл и Чувашия договорились запустить фестиваль «Пушкинская карта на Волге» в 2027 году. Такую инициативу на встрече выдвинул Татарстан.

«Если мы смотрим Поволжье как единое культурное пространство, здесь исторически переплетаются тюркские, финно-угорские и славянские традиции. У нас общая Волга, общие маршруты, общие задачи по работе с молодёжью. Предлагаем сформировать единый межрегиональный календарь событий, запустить межрегиональный фестиваль „Пушкинская карта на Волге“ с совместными гастролями, творческими лабораториями, онлайн-туризмом и VR-экскурсиями, развивать культурный туризм по маршруту Казань — Йошкар-Ола — Чебоксары», — сообщила Айгуль Софийская.

Также она предложила проводить выездные программы и профильные смены во взаимодействии с детскими оздоровительными лагерями, усилить цифровую интеграцию, создать единый QR-код, организовать методическую поддержку, стажировки, семинары, вебинары и межрегиональные встречи, учитывать национальное многообразие регионов и обмениваться лучшими практиками работы с малыми городами и сельскими территориями.

Идею проведения фестиваля «Пушкинская карта на Волге» поддержали коллеги из соседних регионов.

«Фестиваль „Пушкинская карта на Волге“ — по-настоящему молодёжный проект. Предлагаю коллегам обсудить возможность создания рабочей группы», — сказал Константин Иванов.

Он выразил готовность подключиться к проекту и предложил провести первый фестиваль в День защиты детей. В качестве возможной площадки для проведения фестиваля предложил замок Шереметева в Марий Эл на берегу Волги.

Бесплатные подписки, афиши и бонусы для активных пользователей

О новых сервисах и акциях для молодёжи рассказала Юлия Ручкина. По её словам, одним из ключевых нововведений стала акция совместно с «Яндексом»: все держатели «Пушкинской карты» — как новые, так и уже имеющие её — могут оформить бесплатную подписку на молодёжные сервисы. Она действует до конца года и включает доступ к электронным книгам, фильмам, одобренным по возрастному цензу, а также к «умному» помощнику, который можно использовать как в учебных, так и в развлекательных целях.

Кроме того, банк начал формировать в мобильном приложении подборку афиш мероприятий, доступных по «Пушкинской карте». Раньше такой возможности у пользователей не было. Также запущена акция с театрами и музеями-партнёрами, аналогичная проекту «Приведи родителей в музей».

«Мы хотели бы делать более персонализированные подборки по мероприятиям. Это поможет вовлекать молодёжь и давать актуальную культурную афишу на сегодня», — отметила Юлия Ручкина.

В планах на следующий год — запуск реестрового выпуска карт для клиентов зарплатных проектов, в первую очередь вузов. Это упростит вход студентов в программу: представителю учебного заведения не нужно будет просить каждого студента отдельно выпустить карту. При оформлении стипендиальной карты можно будет сразу поставить отметку о желании получить «Пушкинскую», и банк выдаст обе карты одновременно.

Также активно обсуждается введение бонусов и привилегий для активных пользователей «Пушкинской карты».

Отдельное внимание будет уделено проблеме «забытых» карт. Анализ клиентского поведения показал, что после выпуска карты пользователи часто не знают, как ей воспользоваться. Поэтому разрабатывается мини-инструкция и система онбординга: сразу после выпуска карты клиент получит сообщение с поздравлением и кратким руководством — как купить билет, где посмотреть афишу и какие кнопки нажать. Эти материалы планируется распространять по всей сети.

«Мы видим, что пользователь просто забывает: выпустил карту, и она лежит без активности. Будем делать всё, чтобы культурный досуг был доступен здесь и сейчас», — подчеркнула Юлия Ручкина.

Участники встречи договорились продолжать обмен опытом, чтобы культура соседних регионов становилась частью общей культурной среды для молодёжи.

Фото: пресс-службы Минкульта Марий Эл