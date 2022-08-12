«Пушкинская карта» может распространиться на все виды туризма по России

Действие «Пушкинской карты» можно распространить на все виды внутреннего туризма. Такое предложение озвучил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туротрасли в Горно-Алтайске, передает РИА Новости.

«Хочу обратить внимание на идею соединения возможностей экотуризма, глемпинга, других видов туризма с программой „Пушкинская карта“, которая активно реализуется в стране, и ею пользуются миллионы школьников и студентов», — сказал глава Кабмина.

Такой шаг позволит привлекать туристов в заповедные места, создавать там музеи и выставки и сделать туристические программы более доступными.

«Пушкинская карта» — программа популяризации культурных мероприятий, инициированная Президентом РФ Владимиром Путиным. Запущена 1 сентября 2021 года и дает возможность молодым людям от 14 до 22 лет посещать театры, музеи и концертные залы по всей стране.