«ПушкинФЕСТ» на Черном озере открылся награждением отличников «Тотального диктанта»

В Казани, в парке «Черное озеро», с церемонии награждения отличников международной просветительско-образовательной акции «Тотальный диктант» стартовала уличная программа фестиваля русской культуры «ПушкинФЕСТ».

Масштабный праздник в честь дня рождения Александра Пушкина и Дня русского языка проводится в столице Татарстана уже в четвертый раз, но лишь второй год его мероприятия проходят не только в Культурном центре Пушкина, но и в городском парке. Благодаря этому в прошлом году фестиваль посетили около 10 тыс. человек, приняв участия в мастер-классах и народных играх, став слушателями концертов и участниками большого народного хоровода по завершении концертной программы.

Впервые в городском парке, приурочив к уличной программе «ПушкинФЕСТ», провели награждение отличников «Тотального диктанта», а также участников филологического совета акции в Татарстане, самых активных площадок в Казани и по региону, самого юного (девять лет) и самого возрастного участника «Тотального диктанта». Отличницей международной акции «Тотальный диктант» не в первый раз в этом году стала и обозреватель информационного агентства «Татар-информ» Оксана Романова.

«Большинство участников акции „Тотальный диктант“ давно закончили школу, но каждый год мы ходим проверять свою грамотность, потому что стремимся говорить и писать правильно. Прекрасных вам выходных, приходите на фестиваль семьями, наслаждайтесь русской культурой!» — обратился к награждаемым и другим гостям «ПушкинФЕСТА» заместитель начальника Управления по реализации национальной политики Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Евгений Ефимов.

Заместитель министра РТ по делам молодежи Айгуль Сабирова в этом году впервые приняла участие в «Тотальном диктанте» в качестве диктующего. Она отметила, что из года в год не только растет число участников акции, но и сохраняется их средний, достаточно молодой, возраст в 26 лет. Сабирова вручила символические подарки с логотипом акции отличникам «Тотального диктанта». Председатель правления Русского национально-культурное общества Ирина Александровская наградила участников филологического совета акции.

«ПушкинФЕСТ» продолжился народными играми для всей семьи на большой зеленой поляне, мастер-классами по народным танцам, театральной постановкой по мотивам народной драмы «Пахомушка» с участием народного хора Казанского института культуры.

Сейчас на Черном озере начинается концерт, где выступят фольклорные коллективы Татарстана и гостей из других регионов. Завершит день вечерка — народные танцы и хороводы, которым отведен целый час — с 20.00 до 21.00.

Завтра, 4 июня, фестиваль продолжится. Воскресенье в отличие от субботы будет посвящено светским развлечениям — культуре балов XIX века, времени Пушкина, а также советской массовой культуре, свойственные которой настроения передадут оркестр КЦ МВД по РТ и камерный оркестр La Primavera.

С 15 до 16 часов в парке можно будет поучаствовать в программе исторических и классических танцев эпохи ампир — как раз той, в которой жил Александр Пушкин. Позже, с 16.30, начнет работать ретротанцплощадка с духовым оркестром Культурного центра МВД по РТ, которая погрузит гостей фестиваля в светскую атмосферу советского времени с любимыми мелодиями — вальсами, маршами, песнями. С 19.00 до 20.30 духовой оркестр сменит в парке Казанский камерный оркестр La Primavera. В концерте также примут участие Сергей Петрищев (Москва), Юлия Зиганшина и восходящая звезда Анна Халлдорсдоттир. Мероприятия 4 июня также продолжатся до 21 часа.