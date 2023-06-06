Пушкин на коньках и стихи от Смехова: как отметили День русского языка в Казани

День русского языка отмечается 6 июня, в день рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«По прошествии двух столетий народная тропа к величию поэта не зарастает»

Торжественная церемония началась с возложения цветов к памятнику Александру Пушкину у театра оперы и балета имени Мусы Джалиля. Почтить память поэта пришли известные деятели и представители власти, среди которых были Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев.

Почтить память поэта к памятнику Пушкину пришли Фарид Мухаметшин и Минтимер Шаймиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сегодня мы возложили цветы к памятнику Александру Сергеевичу Пушкину. Говоря о нем, Анна Ахматова произнесла: “Он победил и время, и пространство”. Действительно, по прошествии двух столетий народная тропа к величию поэта не зарастает, а любовь, почтение и уважение с годами только крепнет. Он является родоначальником развития литературного русского языка, посодействовал сохранению традиций русского народа», — подчеркнул Мухаметшин.

Возложить цветы к памятнику Пушкину пришли не только представители власти и деятели искусства, но и простые казанцы. Многие из них читали стихи великого поэта.

Фарид Мухаметшин: «Русский остается самым распространенным славянским языком в мире – на нем говорят почти 260 млн человек» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Русский остается самым распространенным из славянских языков – на нем говорят почти 260 млн человек»

Праздник по случаю Дня русского языка продолжился в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля, где прошел концерт. Открывая торжественное мероприятие, Председатель Госсовета РТ поздравил всех присутствующих от имени Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Он подчеркнул, что язык является неотъемлемой частью культурного и духовного наследия мировой цивилизации.

«В многовековом творчестве великого русского народа заключен его национально-культурный код. В нем находит отражение мудрость, смекалка, трудолюбие, традиции, нравы и обычаи. Русский остается самым распространенным славянским языком в мире – на нем говорят почти 260 млн человек, из них 145 млн считают его родным», – заявил Мухаметшин.

По его словам, в России реализуют целый комплекс мер по защите и поддержке языка, его высокого статуса. Это было отмечено и в мае текущего года на заседании Совета по межнациональным отношениям при участии Президента России Владимира Путина.

«Мы обязаны беречь язык, культуру, историческую память. Должны передавать опыт и знания молодежи» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Наша страна издавна создавалась вокруг ценностей многонациональной гармонии. Именно в этом мы видим прочную основу всеобщего единения перед внешними вызовами. В непростых современных реалиях мы сохраняем духовную сплоченность российской нации во всем ее этническом многообразии», — добавил руководитель парламента.

Мухаметшин подчеркнул, что весомую роль в этом процессе играет русский язык как государственный и как средство международного общения. При этом в нашей стране создаются все условия для изучения других языков и культур.

«Мы обязаны беречь язык, культуру, историческую память. Должны передавать опыт и знания молодежи. Бережное и внимательное отношение к слову, богатейшему нематериальному культурному наследию послужит дальнейшему укреплению единого культурно-языкового пространства русского мира», — заключил он.

Александр Пушкин был представлен в творческом поиске на льду Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Спасибо вам за правдивые картины жизни русского народа»

Творческая часть концерта стартовала с пролога, где Александр Пушкин был представлен в творческом поиске на льду. К нему обращались современные дети с благодарностями за его творчество.

«Пишет вам Юнус Таиров. Я с детства восхищаюсь вашими сказками, стихами, поэмами. Они волнуют меня вновь и вновь, сколько бы раз я их ни перечитывал. Я благодарен вам за умение понять и почувствовать будущее страны, судьбу народа. Спасибо вам за правдивые картины жизни русского народа, уроки, преподанные нам, простым читателям», – продекларировал со сцены один из ребят.

Вениамин Смехов стал ведущим концерта и читал стихи известных русских поэтов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ведущим основной части концерта стал известный российский артист Вениамин Смехов, который между номерами читал стихи известных русских поэтов – самого Пушкина, Маяковского, Тютчева. Во время концерта исполнялись знаменитые русские романсы и звучала живая музыка.